〔离岸人民币〕中国央行大幅提高内地代理行跨境贸易结算购售限额--消息

路透香港10月3日电---一位消息人士周一称,中国央行已大幅提高内地代理行人民币跨境贸易结算购售限额,该额度远高于中银香港(2388.HK)的80亿元人民币.

"跨境贸易结算购售人民币的渠道有两个,境内代理行的额度要远远大于香港的,只不过大家不太清楚."上述消息人士称.

目前已确定的境内代理行包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)等,而外资行中的汇丰银行(中国)、摩根大通(中国)等也在其中.

香港金管局发言人周一在回应路透查询时表示,第四季度需要到上海兑换窗口平盘的金额可能较之前几个季度有所增加,不过估计购售的净额大致不会超过80亿元人民币.

境内代理银行是指为境外商业银行(即境外参加银行)开立人民币同业往来账户的境内商业银行.境内代理银行可以同时作为境内结算银行,为试点企业办理人民币结算业务.[ID:nCH0081319](完)