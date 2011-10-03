〔香港数据〕8月份零售销售值按年升29%,受惠本地和旅客消费强劲

路透香港10月3日电---香港政府周一公布,8月份的零售业表现持续畅旺,总销货值及总销货数量分别按年增长29%和20.7%,反映本地消费需求和旅客消费强劲.

政府发言人在新闻稿中并表示,劳工市场情况仍然蓬勃,加上访港旅游业兴旺,将在短期内继续对零售业务有利.不过,政府会密切留意全球经济环境渐趋不明朗对本地消费意欲可能造成的影响.

香港旅游发展局稍早公布,8月份访港旅客再创新商,单月旅客人次更首度突破400万;并预期国庆黄金周的内地旅客将有8-10%增长.[ID:nCH0080205]

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年8月 +29.0* +20.7*

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7

9月 +17.2 +15.8

8月 +17.1 +14.9

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

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