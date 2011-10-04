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市场报道 | 2011年 10月 4日 星期二 14:36 BJT

〔澳门经济〕9月份博彩业收入同比增长近39%,至212.44亿澳门元

路透香港10月4日电---澳门政府周二公布,当地9月份博彩业收入为212.44亿澳门元,较上年同期增加38.8%;较8月份则减少14.2%.

澳门博彩监察协调局在网页(www.dicj.gov.mo/)公布当地每月的博彩收入数字.今年首三季,澳门累计博彩收入按年增长45.9%,至1,943.5亿澳门元.

目前,澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)的合营及MGM(MGM.N)的合营美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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