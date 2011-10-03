〔香港股市〕恒生指数早盘跌幅扩大,劲挫逾4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月3日电---香港股市恒生指数.HSI周一早盘初段进一步下跌,暴挫逾4%,平安保险(2318.HK)(601318.SS)劲跌逾一成,金融及地产股成重灾区,拖累大市跌至自09年5月以来新低.
香港时间10:32,恒生指数跌3.87%,报16,910.99点,盘中低见16,868.31点.恒生国企指数.HSCE挫4.45%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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