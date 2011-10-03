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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 10:43 BJT

〔香港股市〕恒生指数早盘跌幅扩大,劲挫逾4%

路透香港10月3日电---香港股市恒生指数.HSI周一早盘初段进一步下跌,暴挫逾4%,平安保险(2318.HK)(601318.SS)劲跌逾一成,金融及地产股成重灾区,拖累大市跌至自09年5月以来新低.

香港时间10:32,恒生指数跌3.87%,报16,910.99点,盘中低见16,868.31点.恒生国企指数.HSCE挫4.45%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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