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市场报道 | 2011年 10月 3日 星期一 12:02 BJT

〔香港热股〕澳门博彩股早盘跌幅扩大,银河娱乐、澳博控股挫跌近两成

路透香港10月3日电---香港上市的澳门博彩类股份早盘跌幅进一步扩大,银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)等挫跌近两成.因市场担心内地对私人企业信贷收紧将打击富人消费,进而冲击澳门博彩收入.

澳门博彩股全线下滑,永利澳门(1128.HK)跌逾13%,金沙中国(1928.HK)和美高梅中国(2282.HK)则挫逾14%.

澳门博彩监察协调局今天稍後将公布9月份的博彩收入.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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