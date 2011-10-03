(重发)《离岸人民币焦点》逆市走强,中国央行扩容清算限额以击退投机资本

(重发以修改标题)

* 金管局称第四季跨境贸易人民币结算购售净额不超过80亿元

* 央行大幅提高内地代理行人民币跨境贸易结算购售限额--消息

* 分析师料此举将减轻离岸人民币市场的压力

* 受该消息推动,离岸人民币即期和NDF逆市反弹

记者 陈敏/毕晓雯

路透香港10月3日电---环球金融市场剧烈波动令投资者加速在亚洲货币市场去风险化,香港离岸人民币市场亦掀起一波大手抛售人民币抢购美元的风潮.为满足参加行贸易项下人民币平盘需求,中国央行已大幅提高第四季度通过清算行和内地代理行购售人民币的额度.

市场人士指出,用于跨境贸易结算的人民币购售额度双渠道均获大幅提高,充分显示中国央行推动人民币国际化的信心.而受该消息推动,离岸人民币即期和无本金交割远期(NDF)在国际美元上涨之际,逆市走强.

"亚洲金融危机时,中国只有3,000亿美元的外汇储备,但朱总理一句'中国大力支持香港'的话,就击退了国际资本.现在我们有3.2万亿美元,就算拿个一万亿出来,绝对不会让投机资本占到便宜."光大银行资金部首席经济学家盛宏清称.

香港金管局发言人周一在回应路透查询时表示,第四季度需要到上海兑换窗口平盘的金额可能较之前几个季度有所增加,不过估计购售的净额大致不会超过80亿元人民币.

金管局称,上海的兑换窗口是一个辅助性而不是主要的人民币贸易结算的兑换来源.香港的离岸人民币市场能够以自身的人民币资金去应付企业的支付需求,而不需要太过依赖上海的在岸的贸易结算兑换窗口.

另据一位消息人士透露,中国央行亦已大幅提高内地代理行人民币跨境贸易结算购售限额,这一额度并远高于清算行中银香港(2388.HK)的额度.

"跨境贸易结算购售人民币的渠道有两个,境内代理行的额度要远远大于香港的,只不过大家不太清楚."消息人士称.

目前已确定的境内代理行包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)等,而外资行中的汇丰银行(中国)、摩根大通(中国)等也在其中.

**离岸人民币显着反弹**

此前受美元避险需求大增推动,海外不可交割美元/人民币NDFCNYNDFOR=已连续数周出现人民币的贬值预期;离岸人民币即期亦较内地即期CNY=CFXS出现大幅折让,倒挂逾千个点子,一改往日溢价行情.

中银香港第三季度约40亿元的跨境贸易人民币结算购售净额上周五用罄,暂停为参加行提供贸易项下人民币买入方向兑换平盘服务;但清算行向参加行出售人民币继续运作,个人业务平盘亦不受影响.[ID:nCH0080109]

"现在参加行又可以把合理用途的人民币卖给清算行了,应该会减轻离岸人民币市场的压力."东方汇理银行高级策略师张淑娴称.

离岸人民币/美元定盘价CNHFIX=周一定在6.5001元,较上一个交易日的6.5202元有所反弹,离岸人民币即期CNH=较消息发出前下跌200个点子,最新报6.4700元;一年期美元/人民币NDFCNY1YNDFOR=亦下跌逾100个点子,报6.4130元.

中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期市场因国庆假期休市,上周五收在6.3859元.

而同时,美元指数.DXY触及八个月新高,上涨0.7%至79.092.欧元周一跌至八个月低位,受宏观基金卖盘打击,此前希腊政府表示,希腊将无法达成几个月前协商纾困案时设立的赤字目标.

德意志银行高级策略师刘立男表示,当市场镇静下来之後,就会有更多人民币流入香港,因企业和投资者将在境内外较宽的汇差中寻求套利机会.

**人民币国际化信心十足**

金管局称,今年前八个月,经香港银行处理的人民币贸易结算交易的金额已超过一万亿元人民币.最近,内地公布了扩大跨境贸易人民币结算范围至全国各省市,预期人民币贸易结算交易量会持续增加.

一位上海的美资银行交易人士指出,中银香港额度用罄的消息上周曝出,曾引起境内市场对美元短缺的恐慌.央行这个举动说明,这种担忧完全没有必要.也显示出中国央行对推动人民币国际化有十足的信心.

"境内美元一点都不紧张,连续两天的跌停是人为恐慌."上述交易人士称.

尽管"十一"长假前中国银行间市场外汇即期交易连续两日收于跌停,但显示政策意图的中间价却于同期居于高位.显示央行近期维持人民币升值意图十分明显.

盛宏清亦表示,上周境内市场上的美元短缺只是暂时的市场现象,是受海外人民币价格扭曲的影响.中长期来看,人民币兑美元的升值趋势未变.

香港金管局的最新数据显示,8月底香港人民币存款按月增6.4%至6,090亿元,跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,858.2亿元人民币,7月份为1,489.7亿元.(完)