〔离岸人民币〕兑美元跌幅收窄,受跨境贸易人民币购售额度扩容影响

路透香港10月3日电---受跨境贸易人民币结算购售额度扩容的消息影响,海外市场人民币兑美元周一纷纷做出响应,离岸市场上的即期CNH=、远期CNHFWD=及无本金交割市场CNYNDFOR=的跌幅都出现不同程度的收窄.

北京时间15:40分,离岸市场上的即期价格报6.4790,较消息出来前的低位升逾200个点;NDF一年期CNY1YNDFOR=更是急速回升至6.4150/30.

香港金管局发言人周一在回应路透查询时表示,第四季度需要到上海兑换窗口平盘的金额可能较之前几个季度有所增加,不过估计购售的净额大致不会超过80亿元人民币.[ID:nCH0081353]

消息人士则透露,中国央行亦同时大幅提高内地代理行人民币跨境贸易结算购售限额,这一额度并远高于清算行中银香港(2388.HK)的额度.[ID:nCH0081329]

"中国央行扩大人民币与美元的兑换额度是moving市场的关键."市场交易人士称.

根据跨境贸易人民币结算的相关办法,结算路径一是海外的参加行通过中银香港在中国银行间市场进行平盘;二则是通过境内商业银行代理境外商业银行的清算.

消息人士对路透表示,跨境贸易结算购售人民币的渠道有两个,境内代理行的额度要远远大于香港的,只不过大家不太清楚.

目前已确定的境内代理行包括中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国交通银行(601328.SS)(3328.HK)等,而外资行中的汇丰银行(中国)、摩根大通(中国)等也在其中.(完)