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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 07:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月4日

路透香港10月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.787港元HKD=)

美股道琼工业指数周一收低-258.08,或-2.36%,报10655.3点.因投资者担忧希腊金融危机不断恶化可能导致一大型欧洲银行倒闭而抛售银行股.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 153.060 -4.52 77328 11.919 -1.98

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.650 2.01 238161 3.317 -4.13

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.680 -2.11 494756 74.257 -1.25

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 33.520 -5.60 228804 17.401 -1.91

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.160 -1.10 105597 9.279 -1.60

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.790 -0.01 123981 7.459 -2.49

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.030 -2.66 785054 57.671 -1.16

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.960 -1.50 60528 4.747 -1.31

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.360 -5.10 876526 15.076 -0.43

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 18.790 -10.95 253506 14.632 -0.33

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.050 -4.63 58025 3.125 -1.12

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.340 -5.28 20780 3.323 -3.67

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.030 -9.13 14361 1.093 -51.23

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.230 -4.29 58356 0.347 -6.14(完)

--整理 黄运涛

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