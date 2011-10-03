《香港报摘》--经济日报10月4日

* 要闻版头条:

--以开放及流通量见称的港股,继续成外资"提款机",恒生指数昨急跌770点或4.4%,为09年5月以来低位,国企指数更大挫5.7%,成亚太区内表现最差市场,市场意见均指短线未跌完.

* 其他:

--国泰航空(0293.HK)表示,受油价及货运量下跌影响,管理层谨慎检讨明年加薪,工会则指国泰去年的加薪幅度低于市场水平,将与资方开会,冀明年追加.

--对稳健的本地银行股在大跌市亦难独善其身,加上券商指行业竞争加剧,净息差受压,多间本地银行股皆创逾一年新低.摩根大通就把多只股份的目标价下调,幅度介乎5%至15%.

--瑞信分析师Christiaan Tuntono指,香港8月份零售销售额增幅放缓,是因为内地游客按年增幅由7月份的33%回落至23%所致.瑞信又指,虽然香港就业前景正面,支持本地消费,惟环球经济恶化,将拖累香港贸易放缓,以及令金融市场大跌,预测今年馀下月份,香港零售销货额出现按年放缓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.