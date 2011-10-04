《香港报摘》--信报10月4日

* 头版头条:

--亚欧美多地昨天公布制造业数据,亚洲制造业倒退至接近雷曼兄弟倒闭後不久的水平,令人忧虑欧美经济转弱,将拖累亚洲.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)透过旗下的HSBC Capital(Canada),同意将其加拿大私募基金管理及部分债券业务出售,出售的业务资产至今年6月底约为200万加元(约200万美元),预期有关交易于第四季完成.

--中信银行国际中国业务首席经济兼策略师廖群表示,在强劲的国内需求和区内贸易下,内地经济预计仍维持高速增长,今明两年GDP增长料为9.2%和8.9%,预料调控政策暂维持稳定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.