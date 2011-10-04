《香港报摘》--信报10月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--亚欧美多地昨天公布制造业数据,亚洲制造业倒退至接近雷曼兄弟倒闭後不久的水平,令人忧虑欧美经济转弱,将拖累亚洲.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)透过旗下的HSBC Capital(Canada),同意将其加拿大私募基金管理及部分债券业务出售,出售的业务资产至今年6月底约为200万加元(约200万美元),预期有关交易于第四季完成.
--中信银行国际中国业务首席经济兼策略师廖群表示,在强劲的国内需求和区内贸易下,内地经济预计仍维持高速增长,今明两年GDP增长料为9.2%和8.9%,预料调控政策暂维持稳定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 毕晓雯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。