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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 07:56 BJT

《香港重要政经日程》--10月4日-10月11日

=====================近日香港主要政经消息===========================

10月5日(周三)

-- 香港重阳节假期.

10月6日(周四)

-- 中信证券(6030.HK)首日挂牌.

--10:30 汇丰公布9月份香港PMI.

--14:30 361度(1361.HK)周年股东大会.

10月7日(周五)

-- 香港公布截至9月底外汇储备资产

--10:30 瀚宇博德0667.HK股东大会

--15:00 Schramm Holding0955.HK股东大会

10月10日(周一)

--15:00 中国电子(0085.HK)股东大会

*10月11日(周二)

--10:00 方正控股(0418.HK)股东大会

--10:30 北京建设(0925.HK)股东大会

--10:30 五矿建设(0230.HK)股东大会

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注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 黄运涛

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