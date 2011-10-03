《香港重要政经日程》--10月4日-10月11日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月5日(周三)
-- 香港重阳节假期.
10月6日(周四)
-- 中信证券(6030.HK)首日挂牌.
--10:30 汇丰公布9月份香港PMI.
--14:30 361度(1361.HK)周年股东大会.
10月7日(周五)
-- 香港公布截至9月底外汇储备资产
--10:30 瀚宇博德0667.HK股东大会
--15:00 Schramm Holding0955.HK股东大会
10月10日(周一)
--15:00 中国电子(0085.HK)股东大会
*10月11日(周二)
--10:00 方正控股(0418.HK)股东大会
--10:30 北京建设(0925.HK)股东大会
--10:30 五矿建设(0230.HK)股东大会
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注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。