《香港报摘》--其他报纸重要消息10月4日

* 明报:

--东亚银行(0023.HK)宣布,订立规模高达30亿美元的中期票据计画,以增加资金来源.分析认为,由于银行间流动资金减少,预计会有更多银行订立类似的计划来确保资金的稳定供应.

--第四季清算行中银香港(2388.HK)提供予香港银行贸易项目的兑换额度,倍增至最多80亿元人民币.渣打香港行政总裁洪丕正指出,市场上人民币每日的交易量已达到30亿美元(约230亿港元),额度只是作为辅助性质.

* 星岛日报

--消息指,政府会在近日或在下周三(12日)"施政报告"公布前抛出有关规管一手楼销售谘询文件.

--百利保集团执行董事兼首席营运总监范统表示,富豪集团与百利保联合以1.96亿港元投得地皮的元朗洪水桥丹桂村地皮属限量地,总投资额约7亿港元,提供170伙,计画以细单位作造低密度豪宅,以迎合年轻人或分支家庭.

--中银香港(2388.HK)推出全新定存优惠,3个月及6个月定存息率分别达1.45厘及1.65厘,由于该优惠适用于10万元存款额,故相信其6个月定存息率应高于竞争对手.渣打香港(2888.HK)(STAN.L)行政总裁洪丕正预期,今季存款市场竞争依然激烈.

* 苹果日报

--证监会公开谴责花旗环球金融亚洲有限公司,指其一名前持牌代表曾涉嫌失当行为,而没有及时向证监会报告予以谴责,并罚款600万港元,以及暂时吊销公司负责人员陈倩雯的牌照8个月.

* 东方日报

--里昂证券发表报告引述中石化(0386.HK)管理层表示,中石化考虑进行集团重组,包括可能将部分业务分拆,其中上市公司的加油站业务及母公司的上游石油服务亦在考虑之列.中石化董事会秘书陈革表示,上市公司对于分拆业务目前未有具体计划,但亦不排除可能性.

--TCL多媒体(1070.HK)宣布,郑方定获委任代替袁毅担任首席财务官,有关任命已于10月1日生效.

* 文汇报

--香港保监处公布,去年本港保险业务的统计数字,毛保费总额增加11%至2,050亿港元,占本地生产总值11.8%,而09年则占11.3%.

--瑞安建业(0983.HK)副主席蔡玉强表示,因近期环球市况波动,收购项目会更为审慎.公司目前有多个特殊房产及知识型房产并购洽谈中,他透露其中于北京有一特殊房产项目洽谈中.

* 大公报

--毕马威香港金融服务业主管合夥人华马田表示,银行港元流动性紧绌,银行倾向加息吸存款,估计银行将重整资产负债表,迎合新监管要求,相信令贷存比率可望回落.

--根据统计,9月份的现楼按揭总数再创新低,按月大减近三成;按季度计算,更较去年同期大挫近四成.市场估计,在市况仍未明朗的当下,10月的按揭数目仍会偏软.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.