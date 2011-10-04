〔港报社评〕亚洲股市暴跌折射环球形势恶化--信报10月4日

亚洲股市昨天全线暴跌,港股跌幅近5%,创2009年5月以来新低.在美国经济"二次探底"风险和欧债危机困扰下,全球经济前景有恶化之虞,形势发展并不乐观,使金融市场在今年最後一季面对更大的波动风险.国基会副总裁朱民昨天警告,全球经济下行风险上升,主要风险来自美国经济进一步丧失动能及欧债危机失控.在上月中旬举行的第五届夏季达沃斯论坛上,朱民已对美国经济扩张乏力表示忧虑,昨天再清晰示警,反映形势发展不仅毫无改进,反有每下愈况之忧.据国基会估计,今年美国经济增长由原预测3%,滑落至1.5%,形势不妙.

照日前公布的数据,美国九月消费者信心指数升势微弱,消费者对现况看法指数则持续五个月下跌,对预期收入的焦虑亦升温.8月个人收入环比下降0.1%,是2009年10月以来首次下降.高失业率,加上收入萎缩,部分美国人看来动用储蓄帮补开支,储蓄率降至2009年12月以来低点.自上月7日起,数以百计不满政府施政的美国民众,在华尔街大规模示威,从形势观察,这场"占领华尔街"群众运动有变本加厉之势,并加剧美国内部发展的风险.经季节性调整,截至今年8月止三个月,与对上三个月相比,商品整体出口货值升幅仅录得1.5%,其中转口货值上升1.9%,但港产品出口货值却下跌近19%,输往美国的出口更连续四个月下跌.加上中国物业市场加剧调整、地方债务平台及民间高利贷金融风险的潜在破坏性,令港股今年末季在多重压力下运行.

香港财政司司长周日在个人网志上,以"为周边形势逆转做好准备"为题,强调周边经济环境急剧恶化,再出现金融海啸的风险与日俱增,香港必须保持高度危机意识,做好应对周边可能出现巨大冲击的准备,可见外围环境变化所引发的风险不断显现.照目前形势看,全球金融市场动荡,迄今未有跌定端倪.美国标普五百指数第三季度下近15%,市值蒸发17,000亿美元,是过去两年表现最差的一季.踏入今年最後一季度,在全球经济下行风险加剧之下,对金融形势变化确实需要加强警惕.(A02)