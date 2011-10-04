〔港报社评〕法庭开绿灯,加快取缔违规龛场--星岛日报10月4日

新界一处私营骨灰龛场的经营者,挑战政府发出的停办通知,昨日打输官司.港府宜乘胜追击,迅速对严重违反地契经营的骨灰龛场勒令停办,防止市民不知就里花上大笔金钱购买将会清拆的龛位.

港府及认可非牟利组织提供的骨灰龛位,严重供不应求,私营骨灰龛场成为利润可观的大生意,一个龛位卖数万至数10万元,阴宅平均每方尺售价超过阳宅.有商人不惜冒违规风险,在接近民居或违反地契的地方兴建龛场.这类龛场在新界地区的规模尤其庞大,一个龛场的发展目标,可达几万个龛位,原因是新界不少偏远地区的土地向来乏人问津,阴宅发展商得以"笋价"收购,迅速大规模发展.

港府部署发牌规管,但落实需时,目前的过渡期,要逐一查察龛场的状况,在发展局的网页表列.可是,市民一来未必知道如何找到这个网页,二来对于表二中何者有机会日後获得发牌,何者可能清拆,并不清楚.过去港府曾经收回违规建龛场者的土地,但是当局的执法工作後来受到法律挑战.今次案中的龛场经营者是创业板上市公司,不惜聘请资深大律师,要求法庭覆核政府发出的通知书,指有关龛场根本没有违反地契,毋须经港府审批.

现在法庭裁定港府胜诉,扫除了执法障碍.港府要雷厉风行,取缔一些严重违规的龛场,令经营者和市民不致抱侥幸心态,避免龛位雪球愈滚愈大.港府同时要加快规管步伐,增加非牟利龛位,以及鼓励市民用海葬等形式,三管齐下,改善香港骨灰龛位的失衡局面.(A06)