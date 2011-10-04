〔港报社评〕执法可遏止问题恶化,应推动各区建骨灰龛--明报10月4日

元朗牛潭尾私营骨灰龛场"明月山"被规划处指为违规经营,明月山提请司法覆核,被高等法院法官判处败诉.事态显示港府在控制骨灰龛问题方面,取得一些成果,但是对解决骨灰位长期短缺问题,并无帮助.港府就骨灰位短缺,虽云已有较明确思路,却未见积极推出具体措施,例如在各区兴建骨灰龛场计划.港府必须积极推动这方面工作,同时推动立法规管私营骨灰龛场,匡正乱象.

私营骨灰龛场之兴起,乃政策失误所致,首先是长期以来,公营骨灰位供应严重不足,导致私营龛场遍地开花,而其经营混乱,港府规管乏力.港府赢了今次官司,只是减轻问题恶化程度,但是无助于增加骨灰位供应.未来10年,香港需要约50万个骨灰位,但是据知已确实规划供应的只有约9万个,未来骨灰位短缺情况,可见一斑.

表面上,事态取得进展,使人看到问题死结有望解开,但是,一年多来,事态进展极其缓慢,港府只是提出了地点,却迟迟未提出具体配套措施,都无资料交给区议会讨论,而区议会在此事上,没有迫切感,反正在区内兴建龛场,居民多多少少有意见,港府放慢手脚,区议员当然乐得毋须面对市民.

据知,港府以今年是区议会选举年,为免参选人藉议题拉票,使各区兴建龛场计划被冲击,港府因而放软手脚,待区议会选举过後才积极推动.基于政治考虑而拖慢施政,是对政治现实屈服,使人无奈,不过,骨灰位短缺,市民死後连骨灰无安身之所危机,已经显露,港府应该加快进度,使市民看到问题有解决之日. (A03)