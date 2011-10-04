〔港报社评〕希腊违约难免,只待欧盟善後--经济日报10月4日

希腊公布今明两年削赤都不能达标,市场忧虑其债务随时违约,导致环球股市昨天再挫,港股恒指更失守17,000关.种种迹象显示,希腊违约破产,已成定局,欧盟一拖再拖,还未肯宣布坏消息,只因未筑好防火墙而已.希腊刚宣布的明年预算案,情况非常糟糕.希腊经济今年预计收缩5.5%,明年再收缩2.5%,债务占GDP总额明年将升逾172%.希腊已暗示,由于经济前景黯淡,未来两年削赤将不能达标.为控制风险,有传纽约联储局,将要求欧洲大型借贷机构提交每日流动性报告,监察资金流向.

事实上,希腊已陷入经济愈走愈缩的死亡螺旋.由于国家负债不断上升,政府必须撙节开支,但削减开支及大量裁员,导致失业率升,加上外围经济恶劣,企业看不到经济前景,于是更不肯投资,令政府税收减少,债务问题更难解决.另外,希腊人民日日示威反对削赤,令社会不稳,投资者更却步.希腊经济跌入此恶性循环,只有置诸死地才能後生.希腊破产几属无法避免,欧盟还一拖再拖,只因还在为希腊破产後果,制定应变方案,一日未做好评估及建好防火墙,一日仍要给予希腊喘息空间.相信欧盟对此有两手准备:

其一,评估希腊债务违约後,会否有骨牌效应,冲击其他欧猪债务国家?另外,又要在希腊部分或全部违约下,评估对欧洲银行体系的影响,会否导致持有最多希腊债务的法国及德国银行倒闭?为此,市场不断传出,欧央行正考虑利用杠杆,扩大原有4,400亿欧元的欧洲稳定基金额度,应付需要.其二,假如上一道防火墙失效,欧央行应否推出欧元共同债券,问题是,欧洲债券的规模以及筹备时间需时,又要令所有欧元区国家达至共识,短期内难以做到.因此,希腊何时宣布违约,关键已不再是希腊的经济数据或削赤措施,而是欧盟何时就善後措施,准备就绪.正因投资者深知希腊破产的终局将近,市场气氛将一日差过一日,故加快沽货离场,并让恐慌情绪上升,迫使欧盟面对现实,尽早提出终极方案.在此之前,环球金融市场震荡将更剧,投资者要绑好安全带.(A04)