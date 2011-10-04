〔港报社评〕妥善处置非法龛场--文汇报10月4日

元朗牛潭尾私营骨灰龛场"明月山"被规划署指为违规,"明月山"提出司法覆核,昨遭法庭裁定败诉.法庭的裁决厘清了合法与非法骨灰龛场的定义,有助港府根据法庭的裁决取缔众多的非法骨灰龛场,改变私营骨灰龛场扰乱市场秩序乱象,保障消费者利益.不过,接下来港府将面临更大的挑战,在合法骨灰龛位供不应求的情况下,港府有必要在取缔非法骨灰龛场的同时,妥善安置已存放在非法骨灰龛场的大量骨灰龛,避免严重扰民,触发民怨.

由于香港骨灰龛位市场需求大,不少商人在新界的乡村土地发展私营骨灰龛场,并且利用现时香港法例对骨灰龛场规管存有众多灰色地带,绕过港府的审批.由于对私营骨灰龛场缺乏明确的法律规定,私营骨灰龛场兴建有愈演愈烈之势.此次法庭对"灵灰安置所"作出明确定义,指出其规模、用途均不能与供奉一位神明的"神龛"相提并论.法庭的裁决意味着"明月山"属违规经营,如没有人上诉挑战,其他遍布九龙、新界的类似私营骨灰龛场也将面临被取缔的命运,影响不可谓不广泛.

法庭的判决为港府取缔非法骨灰龛场提供了法律依据,但棘手的问题是,港府根本没有足够的骨灰龛位,可以暂时安置被取缔龛场的骨灰.港府了解对非法骨灰龛场采取执法行动需要顾及现实.在骨灰龛位短缺一时间难以改变的情况下,即时全面取缔所有非法骨灰龛场可能引发激起市民不满的诸多"後遗症",港府必须小心善後,同时加快增加公营骨灰龛位供应,彻底解决骨灰龛位供不应求的问题.(A06)