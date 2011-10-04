〔港报财经评论〕资金链断裂成炒落藉口--信报10月4日

资金链断裂成炒落藉口 /陆文

踏入第四季首个交易天,恒指一下子已配合欧美市场回软,跌破17,000点心理关口,看来下试16,143点这黄金比率0.618支持区机会不低.过去两个季度的首一、二个交易表现缺乏指导性,多属反映基金对资金需求及部署的短线活动,从上周第三季度结束出现明显粉饰橱窗,反映基金面对赎回的资金压力不减,加上目前美汇指数持续偏强,有力上试82-83水平,足以令港股维持寻底主导,炒资金链断裂成洗仓藉口,中资股及一批OPM股跌势骇人.昨天无论是内银、内房、消费零售,以至濠赌、珠宝、家电及汽车板块,均是恒指大跌770点下的重灾区,投资者经历一段漫长有反弹无上升的日子,保本度秋凉依然是主导思想,当然,可留意年内每次抛售後多有反弹,刻意寻找短线炒作者,应以16,143点为分段吸纳超卖对象.

上周指出大户似正布局狙击中资股,据一些阴谋论者指出,目前不少全球具影响力的金融媒体已成造淡者散播负面元素的渠道,当然在市旺期内亦成炒爆个股板块及市场的工具.媒体一向是”嗜血”惟恐天下太平的产物,特别是目前市场竞争激烈下,营运者不断寻找焦点的题材,涉及政经和左右数以亿计资金去留的金融题材,肯定是争夺元素,过往造市者多以市场口讯造谣,但目前已是多媒体频道的主要使用者,包括主要金融报章及资讯供应商,上述只是把好淡因素扩大的渠道,最重要是不少对冲基金大鳄,提供大量负面题材及详尽分析数据,以增添市场恐惧感.近期港股已成大鳄沽空图利焦点所在,随着中国内地金融信贷有其内在风险,由温州事件引发的所谓大量民企倒闭及大耳窿後遗症,甚至经济硬着陆,配合欧债及美元升值带来的影响,中国内地黄金周更为造淡者提供上下其手的良机,看来本周馀下日子,造淡依然是大市的主导,馀下三个交易天投资者唯有自求多福,市场信心虚弱下,少做少错.

狙击中资股藉口多涉及资金链断裂危机,无疑中国随时可透过酌量下调内银存款准备金率及向市场作适度放宽银根,为大市提供另一次绝地反击,但中国政府正值换届期,看来扶助中小企尚可为,但目前积弱的楼市及炒爆的板块,还是要为去泡沫化付出代价.昨天金融股以平保(2318.HK)大跌13.3%令人侧目,商品股中,以兖州煤业(1171.HK)受推迟澳洲煤矿业务上市而下跌14.3%,反映任何利淡因素均引发抛售风险.外资宠儿的濠赌股跌幅大,澳博(0880.HK)跌25.5%,美高梅中国(2282.HK)跌20.5%,银河娱乐(0027.HK)跌18.9%及金沙中国(1928.HK)跌14.3%,看来等待9月数据一般的套现潮,却为月中炒黄金周提供反弹平台呢.(B06)

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澳元弱势已成 /苏子

从月线图上看澳元兑日圆自2009年4月升破当时的70/70.50关键阻力区後,整体走势便以上升为主,而此升浪持续达一年时间,到去年4月触及88.08高位後才遇上较严峻阻力而掉头回落,而汇价于去年5月曾一度急挫至72.03低位才能回稳过来.随後由于市场炒作美国联储局会推出QE2救市措施,故澳元兑日圆得以在去年9月开始正式重拾升浪,并于今年4月突破去年4月的88.08高位,创出一年新高水平,可惜汇价升至90心理关口後便乏力再升,高位仅见90.02便再次掉头回落.目前此跌浪已完全抹去了汇价自去年9月开始的所有升幅,上周最低曾见73.28水平,而此低位已微破20月保历加通道的73.70底部支持.

由于澳元兑日圆今年4月突破一年高位後的升势很快便无以为继,使汇价在88.08及90.02两个高位呈现近似双顶的不利後市形态.如澳元兑日圆在本月明显跌破20月保历加通道的底部支持、去年5月的72.03低位及去年7月的70.73低位,料後市走势将会急转直下,相信再度下试2008年10月金融海啸发生时所造的55.10低位的可能性甚高.稍後一旦澳元兑日圆跌破去年5月所造的72.03低位收市,将是一个对澳元兑日圆的强烈利淡警号,小心汇价在进一步跌至70心理关口以下,或在结束两年多来在70-90间的区间上落市後,将出现一个非常明显的一浪低于一浪的恶劣走势,而此新一轮跌浪甚至会带领汇价跌破金融海啸时所造的55.10低位,再创历史新低.

今天澳洲央行将会议息,市场预期利率将继续保持在4.75%水平,即澳洲央行将会连续10个月保持利率在此水平不变.目前有分析员甚至预期,到明年底澳洲央行将继续保持利率在4.75%不变.由于市场预期未来澳洲央行不大可能会有重大利率变动,故以目前4.75%的偏高利率水平而言,理论上会对近期澳元汇价的弱势构成一定的支持作出,稍後澳元兑日圆即使再挫,亦应不致跌破70心理关口,故汇价跌至70-73区域,相信不少投资者或会采取趁低吸纳的策略.担心在目前澳元汇价的弱势已经形成的大前提下,即使澳洲央行继续保持利率不变,但偏高的利率水平却不足以改变目前汇价已经形成的弱势.始终利率高低对汇价的影响不一定会产生正比关系,否则,全无利率支撑的日圆早已跌至四脚朝天了,怎可能兑美元仍在接近历史高位附近争持.(B08)