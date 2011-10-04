〔港报财经评论〕国指後市仍未明朗--经济日报10月4日

国指後市仍未明朗 /余少文

至于国企指数昨日低见8,338点,指数由2008年低位4,792点升至去年高位14,219点,以黄金比率0.618倍调整为8,393点,暂成为昨日支持位,若然调整0.764倍则为7,017点.而指数由去年高位,如调整50%为7,109点,不排除国指继续寻底下,要跌至7,000点才能获得真正支持.如以昨日收市价计,还要跌超过1,400点,跌幅可能达17%,第四季很难有平静日子.而国指去年国庆黄金周显着走高,今次则显着下跌,跌至30个月低位,57%主板H股股价低于每股NAV,即PB不足1倍,当中包括中国银行(3988.HK)、交通银行(3328.HK)、中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)和重庆农村银行(3618.HK),好似中国经济已崩溃.但模拟组合按计划买入3,000股中行,如股价再跌至2.2港元,会买入今次吸纳中行计划中最後3,000股.

因为美银美林近日一份报告认为,中国未来三年面对四大系统性风险,包括民间借贷、房地产价格调整、银行坏帐拨备引发的融资以及热钱流走,都涉及银行体系,难怪内银股近日饱受大户洗仓,要钱不要货.只是美林提及的问题并不是目前才出现,除了热钱流走问题外,其他问题近期也不时提及.加上美国早前打击当地上市的民企,总令人有阴谋论,因为环球经济强国中,只余中国经济保持8-9%增长,若然中国不死,将会成为日後环球经济领导者,相信是不少西方领导人不愿见到.

不过,中国经济确实不稳定,尽管刚公布的9月PMI微升至51.2%,是过去四个月以来最高,只是过去一年多PMI一直维持在50%-54%上落,反映中国制造业只是持平.若然欧美经济未能走出谷底,会影响中国出口,PMI有机会跌穿50%.而PMI以50%作为分水岭,低于50%被视为制造业衰退,届时要靠非制造业来支撑经济,当中包括商务、零售等行业.由于第四季充满不明朗因素,但国指已连跌四个月.乐观而言,中资股10月底派发第三季业绩,只要业绩不差,或可成为国指反弹助力,故PB偏低的中资股,随时成为短线博反弹目标.只是中线而言,低位或未出现,宜继续候低吸纳或分段入市策略.(010)