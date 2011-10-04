〔人民币汇率〕若考虑通胀已趋近均衡水平,美汇率监督改革法案或致贸易战--央行

路透香港10月4日电---中国人民银行周二称,对于美国通过"货币汇率监督改革法案"立项预案,深表遗憾.并表示若考虑国内通胀因素,人民币实际汇率已大幅度升值并趋近均衡水平;美国若通过汇率监督改革法案,可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程并导致贸易战.

刊登在央行网站的新闻稿称,全球不平衡问题原因众多,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,中美投资和贸易的结构不同、储蓄率和消费率不同、各国在经济全球化形成的产业链分工不同、国际货币体系的不合理等都可能是比汇率更重要的因素.

"美国国会参议院此时通过汇率议案不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,并可能导致我们不愿意看到的贸易战."央行称.

美国参议院昨日以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论,这项矛头指向中国的法案,将让美国政府可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.[ID:nN1E792176](完)

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