〔人民币汇率〕中国坚决反对美将汇率问题进一步升级,或导致贸易战(更新版)

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路透香港10月4日电---美国参议院周一程序性通过旨在施压中国令人民币升值的议案,中国政府周二对此"深表遗憾",并坚决反对美国将汇率问题进一步升级,认为此举严重干扰双方经贸关系,可能导致贸易战.

中国外交部称,该项预案以所谓"货币失衡"为借口,将汇率问题进一步升级,采取保护主义措施,严重违背世贸组织(WTO)规则,严重干扰中美经贸关系,中方对此表示坚决反对.

中国商务部并表示,美部分议员欲借人民币汇率议案,把其国内矛盾转嫁他国,既不公正,也违反国际通行规则,中方对此深表关切.

美国参议院昨日以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论.该法案将让美国可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.[ID:nN1E792176]

"美国国会参议院此时通过汇率议案不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,并可能导致我们不愿意看到的贸易战."中国央行称.

央行指出,若考虑国内通胀因素,人民币实际汇率已大幅度升值并趋近均衡水平;美国若通过汇率监督改革法案,可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程并导致贸易战.

央行并强调,全球不平衡问题原因众多,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,中美投资和贸易的结构不同、储蓄率和消费率不同、各国在经济全球化形成的产业链分工不同、国际货币体系的不合理等都可能是比汇率更重要的因素.

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年8月人民币名义有效汇率指数为112.54,环比上涨0.58%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.09%.[ID:nCN1970387](完)