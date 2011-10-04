〔人民币汇率〕中国坚决反对美将汇率问题进一步升级,或导致贸易战(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透香港10月4日电---美国参议院周一程序性通过旨在施压中国令人民币升值的议案,中国政府周二对此"深表遗憾",并坚决反对美国将汇率问题进一步升级,认为此举严重干扰双方经贸关系,可能导致贸易战.
中国外交部称,该项预案以所谓"货币失衡"为借口,将汇率问题进一步升级,采取保护主义措施,严重违背世贸组织(WTO)规则,严重干扰中美经贸关系,中方对此表示坚决反对.
中国商务部并表示,美部分议员欲借人民币汇率议案,把其国内矛盾转嫁他国,既不公正,也违反国际通行规则,中方对此深表关切.
美国参议院昨日以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论.该法案将让美国可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.[ID:nN1E792176]
"美国国会参议院此时通过汇率议案不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,并可能导致我们不愿意看到的贸易战."中国央行称.
央行指出,若考虑国内通胀因素,人民币实际汇率已大幅度升值并趋近均衡水平;美国若通过汇率监督改革法案,可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程并导致贸易战.
央行并强调,全球不平衡问题原因众多,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,中美投资和贸易的结构不同、储蓄率和消费率不同、各国在经济全球化形成的产业链分工不同、国际货币体系的不合理等都可能是比汇率更重要的因素.
国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年8月人民币名义有效汇率指数为112.54,环比上涨0.58%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.09%.[ID:nCN1970387](完)
--记者 陈敏; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。