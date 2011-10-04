〔香港个股〕汇银家电黄金周首四天销售额按年升75%,调整下半年开店计划

路透香港10月4日电---聚焦中国三、四线城市的家电零售商--汇银家电(1280.HK)周二称,于9月30日至10月3日的黄金周假期中,其销售额及同店销售分别录得74.6%和22%的按年增长.

汇银家电主席曹宽平在电话会议中称,公司所在的市场不受中央房地产打压措施影响,在今年"十一"黄金周的首四天仍录得可观的销售增长.

不过,他表示公司下半年会调整开店策略,将开店数目减少至10间,但每间店的面积会增加.

"之前我们计划下半年开15-20家店,但现时可能会减少至10间左右,但每家店的面积会由1,000-1,500平方米,加大至3,000-4,000平方米,以提供更多空间,容纳如电讯服务商、电动车等夥伴的进驻,以降低成本."曹宽平称.

他指出,由于租金开支高,若能把部份面积拿出来与同行合作,能分担租金成本.

截至6月底止,汇银家电的自营店为63间.

此外,家电下乡的补贴政策将于本月底结束,但曹宽平相信,这对公司的销售不会有影响,因为随着中部城市化加快,产业转型等种种因素都令到家电下乡的效果减退.此外,农民的收入上升,政策所补贴的产品亦已不合乎他们的需要.

汇银家电早盘收跌3.45%,报0.56港元.大盘恒生指数.HSI跌1.59%.(完)