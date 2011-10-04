《综述》中国对美人民币汇率议案予以重炮反击,称贸易战一触即发

* 外交部、商务部、央行同时对美表达强烈不满

* 称美国借口汇率问题将国内问题转嫁他国

* 指议案若获通过违背WTO原则且将触发贸易战

* 分析师指全球经济前景黯淡或令议案最终通过

记者 毕晓雯

路透香港10月4日电---面对美国再度发起对人民币汇率的攻势,中国三大政府部罕见地在"十一"长假期间集中火力予以还击.显示在全球经济前景暗淡的动荡时期,两个超级大国的较量已接近白热化.

分析师们则指出,尽管此前美国已对人民币汇率使出过类似的技俩,且都无疾而终.但在全球经济前景黯淡,且美国国内就业压力空前的特殊时期,不排除该议案有最终获得通过的可能.

而中国外交部、商务部、央行三大政府部门同时表达强烈不满的罕见举措,以及放出将引发"贸易战"的狠话,不仅表达了中国对人民币汇率改革仍坚持以自我为主的宣言,也不失为美国国内此议案的反对派准备好了抗辩书.

"现在是个特别时期,经济前景全球不妙,美国国内就业压力也非常大,这令该议案通过的机率较以前大大地增加了."渣打银行(中国)宏观经济分析师李炜称.

美国参议院周一以压倒性的票数通过旨在施压中国令人民币升值的议案,希望借此能增加美国的就业机会.[ID:nCN2001521]

对此,中国外交部表示"坚决反对";商务部则称"深表关切";中国央行则称"深表遗憾".李炜表示,这就是一个博弈的关键时期,一方面中国要在美国众议院最终表决前加大对美国政府的压力,同时,也要对可能产生的最坏结果做一个事前的准备.

美国参议院周一以79票赞成、19票反对的比数,将2011年汇率监督改革法案送交院会讨论.该法案将让美国可以针对那些通过币值低估进行出口补贴的国家的产品开徵反补贴税;美国国会希望藉由该法案让中国开放人民币升值,并期望这能让美国就业回升.[ID:nN1E792176]

**中国反应强烈**

在美国参议院通过对针对人民币汇率的有关议案後,中国三部委所发表的回应十分激烈.

中国外交部称,该项预案以所谓"货币失衡"为借口,将汇率问题进一步升级,采取保护主义措施,严重违背世贸组织(WTO)规则,严重干扰中美经贸关系,中方对此表示坚决反对.

中国商务部并表示,美部分议员欲借人民币汇率议案,把其国内矛盾转嫁他国,既不公正,也违反国际通行规则,中方对此深表关切.

"美国国会参议院此时通过汇率议案不仅解决不了美国储蓄不足、贸易赤字和高失业率等问题,而且可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程,并可能导致我们不愿意看到的贸易战."中国央行称.

外交部发言人马朝旭则敦促美国会有关议员,要从中美经贸合作大局和美自身利益出发,正确理性认识中美经贸合作互利共赢的本质,停止以国内立法手段制造问题向中国施压.

李炜指出,美国政府内部也并非人人都同意拿人民币汇率说事,而且最终该项法案的通案也需众议院及奥巴马总统通过,中国政府的这一激烈反应,不排除是双方间的一种默契.

"我们希望美国政府、国会和各界有识之士采取有效措施,防止汇率问题进一步升级和贸易保护主义蔓延."中国央行就呼吁.

**汇率解决不了问题**

中国央行并强调,全球不平衡问题原因众多,中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率,中美投资和贸易的结构不同、储蓄率和消费率不同、各国在经济全球化形成的产业链分工不同、国际货币体系的不合理等都可能是比汇率更重要的因素.

平安证券债券投资部研究主管石磊则表示,仅靠人民币升值并不能解决中美贸易失衡的问题,中美双方都存在经济结构不平衡的问题.自身的调整更显重要.

"美国就是在演戏."他称,"今年6月份起,人民币汇率已经在加速升值了,美国在舆论上根本占不到便宜."

中国央行指出,若考虑国内通胀因素,人民币实际汇率已大幅度升值并趋近均衡水平;美国若通过汇率监督改革法案,可能严重影响中国正在进行的汇率改革进程并导致贸易战.

国际清算银行(BIS)最新公布的数据显示,8月人民币名义有效汇率指数为112.54,今年以来走贬1.09%;但实际有效汇率指数则为120.39,环比上涨2.29%,今年来上涨0.38%.[ID:nCN1970387]

中国央行并指出,中国近年来出台了一系列的措施,推进经济结构调整,改善国际收支平衡.经常项目顺差占GDP的比例已经在稳步下降,2007年该比例为10.1%,2009年、2010年分别降至5.2%和5.2%.

"2011年上半年的这一比例仅为2.8%."央行称.自去年中国重启二次汇改以来,人民币兑美元汇率CNY=CFXS已升值约7%.(完)