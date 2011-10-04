〔离岸人民币〕中国外运发行26亿元三年期人民币债券,息率3.3%--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月4日电---两位消息人士周二称,中国外运发行26亿元三年期人民币债券,息率定为3.3%.
该笔债券将于下周二(11日)结算.
中银香港(2388.HK)、中银国际、永隆银行和中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)负责是次发行.
受国际金融市场剧烈波动影响,香港点心债市场正面临一波抛售行情,中银香港离岸人民币债券指数最新报94.59,过去一个月已累计跌去逾五个百分点.(完)
--记者 陈敏/黄琳; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。