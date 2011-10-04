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亚洲 | 2011年 10月 4日 星期二 14:29 BJT

〔离岸人民币〕中国外运发行26亿元三年期人民币债券,息率3.3%--消息

路透香港10月4日电---两位消息人士周二称,中国外运发行26亿元三年期人民币债券,息率定为3.3%.

该笔债券将于下周二(11日)结算.

中银香港(2388.HK)、中银国际、永隆银行和中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)负责是次发行.

受国际金融市场剧烈波动影响,香港点心债市场正面临一波抛售行情,中银香港离岸人民币债券指数最新报94.59,过去一个月已累计跌去逾五个百分点.(完)

--记者 陈敏/黄琳; 审校 杨淑祯

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