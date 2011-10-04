更正:〔香港股市〕恒生指数收盘跌3.4%,连续第四日下跌

(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段应为连续第"四"日下跌,非第"三"日.)

路透香港10月4日电---香港股市周二连续第四日下跌,中资产油企业及地产股疲弱,拖累恒生指数.HSI在周三公众假期之前跌至两年半低位.

恒生指数.HSI收跌3.4%至16,250.3点,恒生国企指数.HSCE收跌3.6%至8,102.6点.

中国金融市场本周因国庆节长假休市.

部分中资地产股因为有小规模轧空行情而获得喘息.中国海外发展(0688.HK)在前三个交易日挫低了15%,周二上涨3%.香港地产股是恒生成分股中百分比跌幅最大的输家,恒隆地产(0101.HK)挫低近7%.

中国海洋石油(0883.HK)是三家中国石油企业中对油价反应最敏感的,股价下跌近7%,有部分原因是追随全球油价走低.(完)