更正:〔香港股市〕恒生指数收盘跌3.4%,连续第四日下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段应为连续第"四"日下跌,非第"三"日.)
路透香港10月4日电---香港股市周二连续第四日下跌,中资产油企业及地产股疲弱,拖累恒生指数.HSI在周三公众假期之前跌至两年半低位.
恒生指数.HSI收跌3.4%至16,250.3点,恒生国企指数.HSCE收跌3.6%至8,102.6点.
中国金融市场本周因国庆节长假休市.
部分中资地产股因为有小规模轧空行情而获得喘息.中国海外发展(0688.HK)在前三个交易日挫低了15%,周二上涨3%.香港地产股是恒生成分股中百分比跌幅最大的输家,恒隆地产(0101.HK)挫低近7%.
中国海洋石油(0883.HK)是三家中国石油企业中对油价反应最敏感的,股价下跌近7%,有部分原因是追随全球油价走低.(完)
--编译 李婷仪;审校 于春红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选