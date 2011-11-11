〔香港个股〕光汇石油以5.81亿港元向大股东收购新疆天然气田项目

光汇石油在一份声明中称,拟收购大股东兼公司主席薜光林持有的盛业石油,从而获取新疆塔里木盆地迪那1气田开发和生产合同.该气田为盛业石油与中国石油天然气集团合作项目,占地74.8平方公里,证实及概算天然气及凝析油资源储量为1,279亿立方尺及180万储罐桶.盛业石油之净配额权为735亿立方尺及100万储罐桶.