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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 16:01 BJT

〔香港个股〕光汇石油以5.81亿港元向大股东收购新疆天然气田项目

路透香港11月11日电---中国海上燃油供应商--光汇石油(控股)有限公司(0933.HK)周五公布,该公司计划收购大股东持有一个新疆天然气田项目,代价为5.81亿港元.

光汇石油在一份声明中称,拟收购大股东兼公司主席薜光林持有的盛业石油,从而获取新疆塔里木盆地迪那1气田开发和生产合同.该气田为盛业石油与中国石油天然气集团合作项目,占地74.8平方公里,证实及概算天然气及凝析油资源储量为1,279亿立方尺及180万储罐桶.盛业石油之净配额权为735亿立方尺及100万储罐桶.

光汇石油将按每股1.8港元,发行约3.23亿股股份,以支付收购代价.是次发行股份相当于经扩大股本约4.56%.完成後,薜光林将持有光汇石油68.45%股份.

有关收购议案须经独立股东批准.

光汇石油今日盘中曾涨逾3%,午盘尾段升2.16%,报1.89港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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