《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

* 明报:

--10月1日至今,北京、广州、杭州等多个城市的新盘成交,均录得按年大跌五成.地产业界人士更称,有发展商已决定今、明两天加大减价幅度.

--国家海洋局表示,位于渤海湾田中海油(0883.HK)持有的蓬莱19-3油田仍在溢油.

* 星岛日报

--安老按揭计划推出至今约两个多月.按揭证券公司接获的申请个案持续增加,截至9月底的申请宗数较8月大增60%至80多宗,当中选取10年期年金的占比显着上升,直逼30%比重,申请人平均每月收取的年金微增至约1.2万港元.

--汇控(0005.HK)于本港沙田石门的後备数据中心的建设工程正式开始,预计会于2013年年底落成,可容纳1,300名员工.

* 苹果日报

--美联物业统计显示,上月二手居屋买卖注册登记只465宗,是接近两年半以来,首见连续3个月登记量低过500宗.

* 东方日报

--联交所股权变动资料显示,重农行(3618.HK)于9月28日被Capital Research and Management减持1,050万股,最新持股数目29,706万股.

* 文汇报

--受市况影响,香港交易所(0388.HK)第三季的IPO(首次公开发售)集资额较去年同期大幅下降82%,较第二季亦下跌76%.

--佳兆业(1638.HK)公布,在强劲的调控下,9月仍录得20亿元人民币的合约销售金额,与8月持平及同为今年单月最高,合约销售面积385,353平米,亦为今年最高.

--保利协鑫(3800.HK)表示,集团研发出新型硅片并命名为"鑫单晶",该硅片光衰率及生产成本都较传统的直拉硅单晶低,现时集团已与下游客户签订每月3,000万片以上的订单.

* 大公报

--凯德商用6813.HK计画本月18日以介绍形式在港作第二挂牌.集团计划在3至5年内,内地的购物中心由现时55家增至100家,相应资产值达至160亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.