〔港报社评〕中国遏信贷风暴,莫只靠银行--经济日报10月6日

中国高利贷风暴有一触即发之势,国务院总理温家宝此时到访危机焦点的温州,提出多项措施解中小企困厄,以止风波.中国应助干实业而非炒卖为主的中小企,而且不应只把责任推给银行,必须推出鼓励放贷的配套措施.

民企之都温州单是上月就有26名民企老板因高利贷重担,挺不下去而出走,更相继有民企老板跳楼自杀,令人担心温州达1,100亿元人民币的民间金融信贷是否濒临爆煲.中国更担心的是,一旦温州民间信贷爆煲,会否引起连锁效应,掀起全国各地估计达30,000-40,000亿元的民间信贷急转收缩,从而引发中国式信贷风暴.此有两个原因.其一,中国银行体系主要仍属国营,加上与部门和地方政府千丝万缕关系,放贷主要倾斜向国企.其二,全球各地中小企的信贷风险都较高,中国信贷体系落後下,银行放贷予中小企的风险更高,银行基于风险管理,放贷倾向有国家或地方政府支持的国企,亦非不合理.