〔港报社评〕欧债殃延银行金融隐现危机--信报10月6日

由法国及比利时合资的德克夏银行(Dexia),在法、比两国政府提供担保下,将银行业务分拆,把不良资产,包括希腊及其他欧罗区外围国家的政府债券,注入一家由政府支持的"坏账银行",反映欧债危机演化为新一轮金融危机的风险,如今持续显现.虽然欧盟正酝酿向欧洲银行联合注资,以稳定银行体系,但欧洲银行体系爆发系统性风险,欧债危机滑向金融危机的可能性和忧虑却有增无减.

国基会总裁拉加德从8月起多次呼吁欧洲银行需要补充资本,但欧洲多国政府和银行业一度极力否认,直至9月下旬,欧盟竞争事务委员公开承认,并透露除了七家未能通过今年7月压力测试的银行外,还有多家银行需要注资.目前,欧洲银行间的融资,由于互信度不断下降,同业拆借资金非常紧绌,近日欧罗区银行间同业拆借利率和隔夜指数掉期利率之间的利差不断扩大.昨天,在传出欧盟拟向银行联合注资的消息下,一度收窄至82个基点,但形势依然相当绷紧.

法国及比利时财长在拯救德克夏银行的声明中强调,两国将采取一切必要措施,去保护银行的储户与债权人,事件令人联想到美国雷曼兄弟倒闭一役银行业危机扩散的风险与破坏性.前天举行的欧盟经济暨货币事务委员会议,讨论了欧罗区银行危机,意味欧洲银行业危机若隐若现.很清楚看到,尽速改善欧洲银行的资本状况,避免骨牌式崩倒已刻不容缓.如今重组和分拆德克夏银行的业务,避免危机风险外溢,可能只是新一波问题的开始.从发展形势观察,德克夏陷入困境,主因缺乏融资资金,而手持的不良资产却无法套现.德法银行在欧债危机中大量的暴露性头寸,使债务危机转向整个银行金融系统蔓延的风险,有一触即发的基础.形势发展至今,欧央行拟联合欧洲金融稳定机构(EFSF)仿效美国推出不良资产救助计划,以解燃眉险困.受到欧罗区将协同调整银行资本消息的刺激,欧洲股市昨天一度大幅反弹,然而由债务危机演化为金融危机的风险,始终令市场无法消除山雨欲来之忧.(A02)