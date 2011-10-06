〔港报社评〕民主派落场比赛,特首选举才有意义--明报10月6日

特首选举是小圈子选举,民主派参选人胜出机会是零,虽然如此,民主派仍然应该派代表参选,泛民阵营要全力支持和动员辅选,以期在选举中透过政策辩论,迫使建制派参选人承诺一些政策或提出政策主张,以收立此存照之效,经由公众监察,提高政策质素.另外,民主派参选特首,不但形式上维持了多元参与,实质上也可以积累经验,为2017年普选特首热身.

前日,民主党主席何俊仁宣布有意参选下任特首,民协冯检基也表示在下月区议会选举後,会宣布参选特首.所以,即使公民党以集中资源应付区议会和立法会选举等考虑,宣布不会派人参选,现在有何俊仁和冯检基愿意落场,显示建制派参选人仍然要面对挑战,有机会重现2007 年建制派(曾荫权)与民主派(梁家杰)对垒一幕.对于累积选举文化和制度建设,会起到积极作用.

特首选举是小圈子选举,民主派之中,许多人都鄙弃,但是从"参与促使进步"的角度出发,期望民主派即使是陪跑,也要投入这次选举.中国应乐见有民主派代表竞逐下任特首.董建华管治失效,导致下台,有种种主观、客观因素,但是他历经两次特首选举,都只有选举之名,而无选举之实.让建制派接受民主派挑战,经历选举洗礼,是考验建制派参选人,使其更了解民情,减少政策失误的较佳做法.若要达至这样的效果,中国首先不要全面封杀民主派在选委会的选举,让民主派可以取得入场券落场比赛,透过竞选互动,为民主进程迈出实质一步.(A04)