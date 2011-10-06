〔港报社评〕居屋可复建,政策需调整--文汇报10月6日

将于下周三发表的施政报告,有关居屋政策备受关注.有报导指,港府考虑复建居屋,首年最多推出五千个单位,入息上限会比现时白表高.目前,香港正面对新一轮金融危机冲击,楼市逆转的风险与日俱增.港府的居屋政策必须因应大环境而作出调整,在回应市民置业诉求的同时,也要避免复建居屋政策推行过急加剧楼市调整风险.港府应明确规定,一、二手居屋只准售予符合入息、资产要求的香港永久居民,既确保居屋只满足真正有需要的市民,又将居屋市场与私人市场区隔,以免加剧楼市炒风或加剧楼市下跌.

近年香港楼市炽热,金管局数字亦显示,市民平均供楼月入负担已急升至逾50%,反映市民的薪金增长难以追及楼价升幅,置业难已成为社会上最关注的课题,而复建居屋的呼声也在不断增强.为回应社会诉求,港府复建居屋未尝不可,而适当放宽申请人的入息限额,令更多夹心阶层有资格上车,也是合适做法.

香港正面对新一轮金融市场动荡,股票市场已经大幅下挫,而楼市也难以独善其身,种种迹象显示,楼市风险正在积累之中.现时宣布复建居屋,特别要注意避免令楼市出现震荡.当市况逆转,市场需求萎缩之时,居屋便会立时面临出售困难的问题,浪费资源之余,也加重楼市沽压.记得沙士时楼市一潭死水,港府及後决定停建居屋,剩存居屋要花上多年才告沽清.港府必须汲取教训,在居屋政策上必须因应市况作出调整,不能一本通书看到老.(A05)