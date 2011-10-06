〔港报财经评论〕强势股洗完仓大市方出生天--经济日报10月6日

强势股洗完仓大市方出生天 /林瑞芬

欧债危机恶果浮现.开始有欧洲银行受希债危机拖累消息曝光,比利时法资银行Dexia董事会召开紧急董事会会议表示,非策略性资产组合对银行造成负面结构性影响,市场担心Dexia面临倒闭.而比利时及法国则初步决定援救Dexia,这是此次欧元区主权债务危机以来政府首次出手援助一家欧洲银行.

欧洲银行持有的有毒国债资产,如何善後是市场最难以估计关键问题.现在迫到死角去,再无回旋馀地,相信真的有银行捱不住,其骨牌效应可能只是刚开始.之前市场及各国都是说说而已,今朝都到眼前来.若各国不采取果断行动打救,让受累国银行自行买单,更深的打击还恐怕陆续有来.且见美国纽约爆发的”占领华尔街”抗议活动进入第三周,迄今没有停止的迹象.

信心不足全城皆"空".大淡势下,全城皆"空",大户更加制造各式各样的利淡消息,诸如唱淡中国经济将现硬着陆、温州民贷危机、地方债等,看似全球无一地方可以逃避欧、美债祸,全球经济皆陷苦境,无一乐土.阴谋论甚至认为外资配合造淡人民币,将亚洲区股市视为提款机,香港资金来去自如,必首当其冲.目前,已弄不清楚究竟企业利润与股价的下跌关系是如何界定反而更深感市场真的缺水抽资,一些流通量高的蓝筹或国企股将成提款机被抛售套现,甚至有人乘人之危加倍沽空,务求抢得几多得几多!

测试恐慌点方法.港股遭抛售,先从弱势股入手,再逐步蔓延至具较强基本因素支持的强势股也"无厘头"被洗仓下跌.市场已进入极度恐慌状况,市场不是去寻找价值股,反而是寻找有那些股份未跟大市下跌,相关股份有可能成为下一波抛售对象.论强势股洗仓步伐,还可以留意中银香港(2388.HK)、中海油(0883.HK)、腾讯(0700.HK)及联通(0762.HK)等还未从高位显着回落,故启示市场还未到恐慌极点.总括而言,从欧洲银行求救,到中国经济增速出现放缓现象,民间信贷资金链断裂等淡势讯号,都标志着危机渐入高潮阶段,表像无疑极差,但保持”柳暗花明又一村”之冀盼,守候中国政府想出应对之法,股市或可否极泰来.(013)

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10月消息多大市宜观望 /余少文

港股休战一日,相信股民心中仍然忐忑,尤其A股因国庆黄金周长假期休市.随着H股股价较A股股价平均折让扩大至50%,不排除A股复市会出现大跌市,追回环球市场的跌幅,以及收窄A、H股的差距.9月通胀料高位徘徊.当然,10月除了是股灾月外,也有多个因素左右大市,除了下周开始公布的9月经济数据外,下周六召开中共17届六中全会,以及H股10月下旬派发第三季业绩,股民在10月往往要采观望策略,以”等”来面对相关数据、消息.而9月经济数据中,市场预期第三季经济增长继续放缓,焦点会在通胀身上.

而中共党大会料继续提出对抗通胀等要求,但也要看总理温家宝目前到温州为民间借贷问题能否成功拆弹,要留意会议会否提出新的货币政策,或会左右目前”水紧”的股市和经济.当然,对股市有直接关系的是业绩,但跟过去不同,到目前为止,已发盈喜的H股寥寥可数,印象中目前只有江西铜业(0358.HK)发出盈喜,似乎中资股第三季业绩难令人期待.盈喜股值得留意.此外,欧债危机以及美国经济问题,仍然没完没了.中资股可能仍然多调整一个月才有机会反弹.但从乐观面来看,中资股下跌多时,或已反映业绩利淡因素,只要中资股第三季业绩并非远差过预期,不排除中资股在10月底已有反弹机会,尤其盈喜股以及预期绩优的股份.

当中江铜指第三季产品销售价格较去年同期,只要不出现大幅下跌,今年首三季盈利可增长50%以上.同时可留意受惠人民币升值和油价回落的东方航空(0670.HK)和南方航空(1055.HK)、受惠中央重批核电厂的东方电气(1072.HK)和上海电气(2727.HK)、受惠保障房的安徽海螺(0914.HK)和金隅股份(2009.HK),甚至乎煤炭股中国神华(1088.HK)等,相信上述部分H股稍後也会发出盈喜,如海螺、东气.因为按中国会计制度下,海螺上半年盈利59.9亿元人民币,略低于去年全年的61.7亿元人民币;而东气上半年盈利15亿元人民币,较去年首三季少2亿元人民币而已,除非第三季盈利不及去年同期,否则今年首三季最少可增长30%.(010)