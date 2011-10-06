〔港报财经评论〕明年次季前有反弹无上升--信报10月6日

明年次季前有反弹无上升 /陆文

重阳节对一批依然活跃买卖港股者,肯定是心如鹿撞,美股收市前大幅反弹,令道指有1.4％进账及从低位回升300点,是反映美国联邦储备局主席贝南奇承诺刺激经济复苏;不过,市场质疑其可推出的措施能耐,欧洲股市早段随美股反弹,虽然穆迪调低意大利长期信贷评级,但属市场预期之内,亦有欧洲央行理事指出,EFSF与IMF为对抗主权债务危机的资金可高达1万亿美元,IMF等组织正向希腊施压促使其大幅减赤,为违约构成风险,市场可预期这类短暂及突发的言论及行动,足以令投资市场出现异常的波动,令造好造淡者亦容易有损失.

维持中线看淡,初步预测根据死亡交叉效应,明年第二季才有机会见谷底,因为自1980年以来,真死亡交叉出现後,最短见底交易日是1994年的143日,而目前距7月初的死亡交叉不足40个交易天呢!配合全球经济及待解决的金融主权危机,现阶段大市有反弹无上升可肯定,但未来数月亦应有不少上落波动,对愿意进行短线逐浪者提供机会,特别是近期港股全民造淡局面.过去一段日子聪明钱早已洞悉熊市下,在第二季逐步减持,在确认QE3不推出後,造淡加剧,不少具实力的投资者亦多持现金静观其变,主要损失者是”被迫”持货的基金,面对赎回及赚取投资回报红利无望下,愈跌愈沽;其馀是早前持大量OPM股及三四线股的散户,在不执行止蚀下损失不菲,真正赢家只有少数善用沽空及衍生工具者;持现金保本者亦成功避险,打造日後见谷底时部署新一轮投资收集的能耐.

目前股价是否已消化未来一二年经济与企业盈利倒退,甚至全球进入另一波金融风暴,这些变数难料,钟摆理论目前依然发挥其朝向超卖╱极度超卖趋向,维持70%-80%资金依然是熊市部署下必守原则;对进取者,10%-20%资金逐浪有得有失,视乎投资者能耐,在专家无水晶球预测能力下,多有见好唱好,每跌破预期支持水平即不断下调,近日见16,000点有跌破机会,已纷纷把目标看12,000点,不排除日後跌破12,000点,再睇8,000点!投资者最重要是维持一套适合本身的投资策略,熊市维持偏高资金水平,进取者可利用每次恐慌抛售後吸纳博反弹,严定止蚀及盘算每次买卖的值博率.笔者一向崇尚人贵自知,投资者要了解个人的财力与能力,并力保一份平常心,谨记目前绝非是中线投资时机,外围不能预期的变数太多呢!(B04)