〔中国经济〕总理称要遏制高利贷化倾向,加大对小微企业优惠(更新版)

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* 温家宝"十一"期间视察温州等地

* 提出打击非法集资,遏制高利贷化倾向

* 对中小企业金融支持遵循市场原则,减少行政干预

* 将出台更多支持小微企业的政策

路透香港10月6日电---中国总理温家宝于"十一"长假期间前往浙江温州等地考察,提出要大力整顿金融秩序,采取有效措施遏制高利贷化倾向,依法打击非法集资,并妥善处理企业之间担保、企业资金链断裂问题.

但温家宝也表示对中小企业的金融支持,要遵循市场原则,减少行政干预,降低市场风险和道德风险.要加强对民间借贷的监管,引导其阳光化、规范化发展,发挥其积极作用.

新华社援引他的话并表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.

"对资金链断裂问题,要努力做到早发现、早处置，防止风险扩散蔓延,防范区域性风险."温家宝称.

受今年以来贷紧缩政策的影响,民营企业聚焦的温州不断传出企业主因资金断裂而"跑路"的消息,引发恶劣的社会影响.由于民间借贷盛行,企业互保行为普遍,导致温州甚至更多的地区不断牵扯进来.

此前,温州政府援手央行联合发文称,超过同期限贷款基准利率四倍以上的民间借贷将定性为高利贷.而超出部分不受法律保护.在温州等地区,民间借贷的最高利率此前高达月息高达0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.

**将加大对小微企业的政策支持**

温家宝高度评价了中小企业在中国经济发展中的地位,指出中小企业在扩大就业、推动经济增长等方面具有不可替代的作用.

针对这次资金链断裂问题,他提出,要落实并完善对小微企业贷款的差异化金融监管政策.对符合有关条件的小企业贷款进行专项考核,提高对小企业不良贷款比率的容忍度.

他称,要明确将小微企业作为重点支持对象,支持专为小微企业提供服务的金融机构.要督促各类银行切实落实国家支持中小企业特别是小微企业发展的信贷政策.完善激励约束机制,鼓励各类金融机构改进对小微企业的金融服务,强化银行特别是大中型银行的社会责任.

"要按照新的企业划型标准,明确银行小微企业贷款比例和增速要求."他称,提出要清理银行不合理收费和保证金存款要求,查处违规行为,切实降低企业信贷资金成本.

温家宝同时指出,当前中国经济的基本面是好的,经济运行平稳,就业形势较好,金融体系保持稳定.但要根据国内外形势新变化,进一步加强和改善宏观调控,既要保持政策连续性、稳定性，又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性,把握经济工作的主动权,巩固经济发展的好势头.(完)