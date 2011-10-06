〔香港新股〕中信证券借大市东风首日亮相终守住招股价(更新版3)

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* 首日挂牌收盘守稳招股价13.3港元

* 盘中曾跌逾一成,其後借大盘劲升而回稳

* 分析师料短期仍徘徊于招股价以下水平

* 基金经理不建议低吸,指大市尚未见底

记者 梁慧仪/雷美珍

路透香港10月6日电---中国最大上市券商--中信证券(6030.HK)H股在港首日挂牌恰逢大市强劲反弹,终在收盘前两分钟由"潜水"转为"浮上水面",以持平于招股价13.3港元告收.不过市场人士认为港股短期仍有下行压力,对该股後市表现带来挑战.

中信证券今早轻微低开後跌幅一度扩大至逾10%,低探11.9港元后始见回稳.午後大市恒生指数.HSI升幅扩大,带动中信证券继续稳步回升.

市场人士指出,中信证券尾盘得以重返招股价水平,是受助于大市的强劲反弹,令承销商更易于执行价格稳定期措施.这些措施容许承销商在一段特定期间在二级市场就有关证券作出竞价或购买,以减慢并防止有关证券的市价下跌至发行价以下.

恒生指数周四收高5.7%至17,172.3点,录得2009年4月以来单日最大涨幅.

不过分析师和基金经理均认为,由于欧洲债务危机尚未解除,港股仍有下调压力,因此不建议投资者低吸中信证券H股.

"外围市况尚未稳定,投资者目前的策略依然倾向逢高卖出,因此不建议投资者积极买入新股."永丰金融集团研究部主管涂国彬称.

辉立资产管理的基金经理李国璇稍早亦指出,对于新股首日挂牌即告"潜水"不为意外,因为欧洲债务危机尚未解除,股市仍有下调压力."大市未有见底迹象,因此不宜低吸."

而京华山一研究部主管彭伟新则忧虑资本市场前景欠佳对券商获利带来挑战.他说,"未来两年市场成交和新股上市数量,仍会在收缩状态,对行业是颇大的考验."

他并指出,中信证券的上市市盈率约9.5倍,定价偏贵.相信该股未来仍会在招股价以下徘徊一段时间.

**定价偏贵**

作为过去两年全球最大新股市场,香港近月的上市集资活动陷于停顿,主要受环球市况剧烈波动拖累.三一重工(600031.SS)及其竞争对手徐工机械(000425.SZ)此前推迟其总计约45亿美元的IPO计划.

中信证券是首家内地券商在港上市,虽然物以罕为贵,并且获得六名基础投资者--美国资产管理公司Waddell & Reed(WDR.N)、科威特投资局、新加坡的淡马锡[TEM.UL]、巴西投行BTG Pactual[BTG.UL]、富邦人寿和美资对冲基金Och Ziff(OZM.N)支持认购8.5亿美元股份,仍只能以招股价区间下限定价,显示出即使拥有中国背景的公司,上市集资依然举步维艰.

中信证券董事长王东明今早出席上市仪式後向记者表示,上市後股价低于招股价,只反映出市场状况.

"目前市场不太好,对于公司能够完成招股,比较满意."他说.

因外围市场气氛有所改善,经过多日急挫的大市恒生指数今早强劲反弹逾4%.中信证券开盘报13.28港元,与招股价13.3港元几近持平,惟未见买盘支持,其後该股下滑至11.9港元后始见喘稳.

中信证券(600030.SS)是次在港发售9.953亿股H股,相当于上市後总股本的10.01%,集资132亿港元.其供散户认购的香港公开发售部份更录得严重不足额申购,只获得8.87%的认购.未获认购的香港发售股份重新分配至国际发售.

计画今年在新加坡和香港首次公开发行(IPO)的企业数目创纪录高位,但近期多家企业陆续暂时搁置上市计画,因为投资人对股市的兴趣减退,新股销售窗口随之关闭.

香港股市此前连跌四个交易日,恒生指数.HSI周二重阳节假期前收挫3.4%,跌至两年半低位.(完)