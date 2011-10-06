《特写》传奇CEO逝世,中国哀思"乔帮主"

记者 黄运涛

路透香港10月6日电---苹果公司创始人之一及前首席执行官乔布斯逝世,在中国引发了前所未有的关注,虽然这位全球商业史上最伟大的商业领袖之一,在其有生之年从未到访过中国.

乔布斯(Steve Jobs)常年以一身黑色圆领衫、牛仔裤和运动鞋出现在公众场合,不少中国的苹果迷尊称他为"乔帮主",以彰显其在科技江湖的"老大"地位.

"很震惊,有点不敢相信,毕竟他才辞去CEO的职位不久."正在香港苹果专卖店购物的南京审计学院学生方佳伟说.

他今天上午刚到香港国际金融中心(IFC)的苹果专卖店时,对乔布斯(贾布斯)的逝世还一无所知.後来在店里闲逛时登录中国一个热门社交网络,才偶然看到这个消息.

"他的离开真的是一个巨大的损失,对苹果公司和对消费者都是如此."他说.

和其他中国年轻一代的消费者一样,方佳伟也是苹果产品的拥趸.他趁着内地的"十一"国庆长假到香港,已经买了一个iPad2,今天一早又来到苹果店,是想考虑买一部iPod Nano.

截止6日上午,香港苹果产品专卖店铺面没有任何改动,员工如常上班.记者询问了至少五位苹果店员,他们表示目前尚不知道该店是否会举行悼念活动,亦谢绝对乔布斯逝世发表评价.

美国苹果公司(AAPL.O)5日晚间宣布,乔布斯于周三去世,终年56岁.而就在昨日,众多中国苹果迷还在为iPhone5未能如期上市感到失望不已.

一位到访的中年香港男子在专卖店门前为乔布斯献上了一枝向阳花,上面的卡片上写着:乔布斯精神永存(APPLE STEVE JOBS SPRIT LIVE FOREVER),落款是Charanis.

"在现今的社会上,需要有这种做人的精神,就是他认为自己公司的成功,有其做事的方法及正确的方向,这些值得年轻人学习."这位献花人对记者说.

乔布斯任职期间,苹果公司在他的带领下推出了iPod、iPhone和iPad等多款具有里程碑意义的产品.很多人认为,是他让冷冰冰的电子产品变成了艺术品.在乔布斯任期内,苹果成为美国最具价值的公司.

中国移动(0941.HK)董事长王建宙通过邮件表示,乔布斯的去世是行业的一大损失,他非凡的创新精神,不仅使苹果成为广为流行的消费品牌,而且创新定义了产业的未来.

"我曾与乔布斯先生会面,他的那种激情,那种对事业的热爱使我无法忘怀."王建宙称.

**竞争对手不吝溢美之词**

很多与苹果在业务上有竞争关系的中国公司也对这位传奇人物的离世表达了惋惜.

"乔布斯是一个传奇,他是一个伟大而又谦逊的科技先驱者,"中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)品牌部副部长戴澍表示,"尤其感谢乔布斯曾带领的团队在用户体验方面的卓越贡献,让整个智能终端行业更有活力,更有激情地为全球用户不断提供优秀的产品."中兴今年前两季稳居全球手机厂商出货量第五位.在五大手机厂商中,中兴与苹果是仅有两家保持30%以上增速的厂商.

"IT世界的天才,他为人类带来了欢乐,而自己却承受了无数的痛苦.向天才乔布斯表示由衷的敬意!天才安息吧."联想控股旗下的游戏机公司--联合绿动CEO罗争说.

过去一年来,乔布斯一直在与胰腺癌及其他病症作斗争.今年8月他辞去苹果公司CEO职务,由库克(Tim Cook)接棒.

同属联想控股旗下的全球第三大PC厂商—联想集团(0992.HK)还罕见地为乔布斯的离世发布了一则官方声明.该声明援引CEO杨元庆称,在过去十年,乔布斯像一个灯塔般引领着整个产业,他的成就在这个时代无人匹敌.

"他不仅改变了科技产业,也改变了世界,并将它变得更美好……做为竞争对手,他的存在推动我们更加努力地做事,我相信他的遗产将在未来数年鼓舞业界继续前行."杨元庆表示,代表联想全球2.7万名员工对乔布斯的家人和朋友表达慰问.

**网络传情**

更多的中国IT界知名人士和普通消费者通过网络表达了自己的哀思之情.

腾讯控股主席兼CEO马化腾称,昨天凌晨他增持了苹果公司的股票,以保留和纪念乔布斯.

"他是我的偶像,也是几乎所有认识的朋友心目中敬重的商业领袖.他完美地把科技和艺术结合,创造了世界上最优雅的产品,不仅留下了市值最高的公司,更留下了人们对他深深的怀念.我们还能再崇拜谁呢？"马化腾在腾讯微博上写道.

阿里巴巴网络技术有限公司1688.HK前任CEO卫哲在新浪微博上称,他曾多次去美国矽谷试图造访乔布斯本人."未果,终身遗憾!谁说总是时势造英雄,英雄造时势的就如乔布斯!愿他在佛国天堂安息!"

微软(MSFT.O)(中国)有限公司董事长张亚勤写道:一代巨星陨落,感谢你！

"一位住在苹果(总部)附近的朋友打电话告诉我,今天清早送孩子上学时,看到一道绚丽的彩虹,虽然并没有下雨,也许这就是上天纪念乔布斯的."苹果前员工、现为知名投资人的创新工场董事长李开复在微博上写道.

他的发言引来了超过3万条转发和至少5,000条留言.署名为"紫色阴霾"的网友留言:乔帮主就这样飞走了,影响了这麽多人,什麽时候中国出个这种人啊?"

而那些既非其苹果粉丝,也非科技产业的人士,也对这位似乎"不相干"的美国公司高管的离世表达了特别的关注.

在前往苹果店的路上,一位陈姓计程车司机主动向记者聊起了乔布斯.虽然他自己没有用过苹果的产品,但家人却都是苹果的忠实用户."我夫人在诺基亚NOK1V.HE工作,但她最喜欢用的手机是iPhone."而他的儿子这段时间一直在考虑把iPhone3换成iPhone5.苹果近日发布了升级版的iPhone4S,而不是外界预期的iPhone5,让儿子多少有些失望.

"那麽了不起的人,最後还是抵不住生老病死的自然规律."司机感慨.

罗兰贝格管理咨询公司亚洲区市场及公共事务部总监蒋璐阳说,乔布斯选择了大多数人不愿也不敢去做的1%的人.这类人有一个共同点,他们当中大多数人活着的时候,孤独地走自己认为对的路,做自己认为对的事,而往往在他们死後,其他的99%才开始赞许他们留下的辉煌.

"从这个角度看,乔布斯算幸运的.在他生命的最後近十年,他享受到了鲜花和喝彩.但是,他需要吗?也许他并不需要,因为他是那1%,他们对人生有不同的定义."她说.(完)