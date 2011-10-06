〔香港金融〕预期未来市况继续波动,密切留意市场沽空活动--官员

路透香港10月6日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,预期未来市场会继续波动,政府会密切留意市场沽空情况,若发现有违规或操控行为会作出跟进.

本地报章周三报导,香港七大证券业组织与港府官员会面,提出效法其他市场,暂时禁止沽空活动.

陈家强在出席公开场合时回应说,香港对沽空活动的监管是全球最严格的地区之一,在跌市的时候,单凭禁止沽空并不能改变市场走势.

"目前香港市场的运作,包括沽空的数字,大致上相对正常,但我们当然会密切监视市场情况."他说.

法国、意大利、西班牙及比利时等欧洲国家,于8月时宣布禁止对大银行及保险等股份进行沽空,以稳定市场.至于香港则并不限制沽空活动,各地资金来去自由,而自去年以来多家海外对冲基金在港设立分支,更增加了港股的波动性.

他指出,倘若发现有违规或操控性的行为,证监会会跟进.

近日欧债危机再度升温令到环球股市大幅波动,港股在连跌四个交易日後,今天跟随外围股市大幅反弹.恒生指数.HSI午盘初段劲扬逾4%.

陈家强表示,随着外围经济持续不明朗,好消息与坏消息在市场上会相互争持一段日子,市场亦会继续波动.

他称,目前的问题不在于是否禁止沽空,而是如何监管这些行为;而市场亦有其他声音认为,禁止沽空会产生反效果,令到市场交投活动萎缩及波动加大.(完)