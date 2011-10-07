《香港重要政经日程》--10月7日-10月14日

=====================今日香港主要政经消息===========================
10月7日(周五)
-- 香港公布截至9月底外汇储备资产.
--10:30 瀚宇博德0667.HK股东大会.
--15:00 Schramm Holding0955.HK股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
10月10日(周一)
--15:00 中国电子(0085.HK)股东大会.
10月11日(周二)
--10:00 方正控股(0418.HK)股东大会.
--10:30 北京建设(0925.HK)股东大会.
--10:30 五矿建设(0230.HK)股东大会.
*10月12日(周三)
--09:00 中石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)股东特别大会.
--10:00 金榜集团(0172.HK)股东特别大会.
--10:30 电讯盈科(0008.HK)股东特别大会.
--11:00 特首曾荫权发表施政报告.
*10月13日(周四)
--10:00 中国环保能源(0986.HK)股东特别大会.
--10:00 中国卫生控股(0673.HK)股东周年大会.
--10:30 香港建设(0190.HK)股东特别大会.
--11:00 美银美林财富管理发表2011年亚太区财富报告.
--11:00 台泥国际(1136.HK)股东特别大会.
-- 中国海外宏洋(0081.HK)公布第三季业绩.
*10月14日(周五)
-- 公布9月份外汇基金境外资产.
--10:00 比亚迪电子(0285.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国人寿(2628.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 新疆新鑫(3833.HK)在中国举行股东特别大会.
--14:00 澳优(1717.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪