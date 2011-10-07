《香港报摘》--其他报纸重要消息10月7日

* 明报:

--理柏(香港)统计显示,今年第3季,强积金回报急挫12.3%,为2000年成立而来表现最差的一季.

--香港工业总会副主席刘展灏表示,随着欧洲的债务危机持续纠缠不清,港商的前景愈来愈不明朗,几乎可有心理准备迎接一个至少持续一年的严冬期.若这段时间外围环境再恶化的话,更坏的情况将在一、两个月出现.

* 星岛日报:

--亚洲果业(0073.HK)表示,超大现代(0682.HK)只是亚果的被动投资者,亚果向超大主席郭浩持95%权益的福建超大采购肥料,也是经过严格投标程序後才决定.

--地政总署公布,赤柱海风径及西贡甲边朗两幅细地的截标结果.两幅用地的批租期为50年,地价总值约1.761亿港元,两地皮的成交价均以高于市场预期成交价七至八成.

* 苹果日报:

--永保林业(0723.HK)公布,独立第三方出售俄罗斯赤塔森林业务,代价2.08亿港元,预计出售所得收益若1,200万港元,拟用作一般营运资金.

--俄侣(0486.HK)宣布,与两家俄罗斯银行签订11.15亿美元(约87亿港元)贷款协议;同时又获Sberbank总值约4.6亿美元的债务融资,令集团成功为114亿美元的债务组合完成再融资,年息4.6厘.

* 东方日报:

--联交所资料显示,何鸿燊申报9月30日在场内减持1,858.7万股新濠国际(0200.HK),每股平均价5.84港元,涉资1.0855亿港元,好仓降至24.28%,而其儿子新濠主席何猷龙则申报同日在场内按相同作价,增持相同数量新濠股份,何猷龙名义好仓升至60.57%.

* 文汇报:

--渣打(2888.HK)香港亚洲区总经济师关家明预料,未来可能会有更多内地民企关门,但内地银行体系并未出现系统性风险.

--国泰航空(0293.HK)宣布,开办成都新货运航点,由10月12日起投入服务,每逢周三及周五运作.国泰货运董事罗礼祺表示,制造业逐渐迁移至内地中部及西部已成大势所趋.

* 大公报:

--综合土地注册处最新资料,9月份全港仅录334宗价值1,000万港元或以上的住宅买卖登记(主要反映8月份豪宅实际买卖),较8月份895宗锐减63%外,总值亦下跌47%至95.87亿港元,同属近31个月最差.

--361度(1361.HK)首席财务官蔡敏端表示,公司不实际持有零售店,因此不存在存货问题,不用回购自家产品或开设大卖场进行速销. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.