〔港报财经评论〕反弹补裂口睇值博率--信报10月7日

反弹补裂口睇值博率 /陆文

重阳节後港股出现另一次报复性反弹,恒指收报17,172点,升幅5.67%,创两年半最大升幅.主要是受欧洲央行态度转趋积极解决银行资本不足问题的消息刺激,包括传出法国考虑购入银行股,为受希腊等欧猪问题债券投资拨备作适当处理.事实上市场矛头近日直指意大利等欧盟成员国,如何为成员国设立防火墙减低火烧连环船风险,将是欧盟德法成员努力目标,至于最终会否采用美国式QE方案印银纸减压,一切等着瞧.至于美国就业数据略佳,温总理对促使银行协助温州民企融资的言论,均成为港股假期後反弹藉口,而恒指升幅属全球之冠,一方面因为假期前沽空异常活跃,令收市前半小时急跌500点,持货过市信心减,而大量累积沽空盘成为昨天补仓的最大购买力,令全日成交金额增至838.55亿港元.

上日指出,近期港股已进入全民造淡局面,包括欧洲银行CDS被有心人抢高,引发沽空赚钱如按提款机,这超卖及倾斜式沽空为一次技术性反弹提供最佳藉口.事实上,近日已指出第三季恒指每次大跌至技术支持区多有不俗反弹,以周二恒指下试黄金比率16,143点重要支持位时,一旦外围喘定,可出现短线反弹至16,800点.昨天补仓动力大于预期,如外围反弹力度未减,短期有望回补在17,200/17,500点附近的下跌裂口.这类技术性反弹一个月内已出现三次,暂未确认短期转势及已形成一个新的支持平台,乐观者可留意稍後再回试16,143点附近的支持区後能否形成高低脚.无疑,近日不少股份跌幅急且大,短期依然有不少严重超卖股具技术反弹空间,以配合短期炒反弹对象,当然周二持货者回报与风险成正比,短期入市博反弹者同样要面对相关风险回报.目前困扰港股的负面因素挥之不去,後市维持有反弹无上升.

面对恒指一下子弹升近千点,是典型的挟淡仓反弹,从升市中无论是板块及个股,均见颇为全面,但升幅逾10%以上者,绝大部分是近周成洗仓性下跌的个股,且是察觉有沽空活动的股份.从板块类别看,以濠赌、内房、珠宝钟表及消费股表现最佳,其中以濠赌股的金沙中国(1928.HK)涨25.7%、永利澳门(1128.HK)升20.49%及美高梅中国(2282.HK)涨20.1%升幅最大.而内房股中以雅居乐(3383.HK)升19.72%与中国海外(0688.HK)升17.38%最佳.珠宝零售股有六福(0590.HK)升19.19%与英皇钟表珠宝(0887.HK)升17.33%,明显有补仓活动.其馀新材料相关股份东岳(0189.HK)与旭光高新材料(0067.HK),以及早前一度受合营物业发展消息影响急挫的国美(0493.HK)均出现反弹,似为其延後这决定作出反应.(B06)

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英伦银行推QE2 /苏子

虽然昨天英伦银行在议息後,一如市场所料宣布维持息率在0.5%水平不变,但由于央行货币政策委员会同时宣布把资产购买规模扩大至2,750亿英镑,即启动第二轮量化宽松措施,结果令英镑汇价即时受压,兑美元迅即自1.5450水平以上,急挫至1.53水平以下,英镑兑美元曾一度低见1.5270水平,约15分钟时间已急挫逾170点子或1.1%.但由于本周三英国统计局公布的第二季GDP终值,由0.2%向下修订至0.1%,至于按年率计亦由修订前的0.7%下调至0.6%,数据清楚反映英国已有极高机会再陷衰退,故昨天英伦银行在议息後宣布扩大资产购买规模,其实并不令市场感到突然.因此,市场在知悉英伦银行的议息结果後,英镑兑美元只是急挫略多于1%,如此跌幅已算是十分温和了.

英镑兑美元已自1.5270低位略为反弹至1.5315水平,跌势已见暂时喘定下来.昨天英镑兑美元的20天保历加通道底部支持处于1.5310水平,昨天汇价的急挫曾略为跌破此重要通道底部支持,但幸而很快便可以失而复得.如昨晚美国市未见英镑兑美元进一步破关而下,并显着在上述重要通道底部支持以下收市,料汇价或已在”坏消息”出现後反而可以止跌回稳,随後主要在1.53-1.57间上落,暂不会继续下试1.50心理关口.反之,若英镑兑美元在昨晚美国市进一步下挫并且明显低收,令汇价在日线图上以大阴烛的不利形态跌破上述的重要通道底部支持,相信汇价随後将会跟从目前市场的看淡情绪,进一步跌破1.50心理关口及去年7月11日的1.4946低位.

对英镑兑美元并非看得太淡,昨晚英镑兑美元若一直未见下破市场知悉议息结果後所造的1.5270低位,反而可以逐步升回本周二的1.5339低位以上波动及收市,那便可以视为英镑兑美元的暂时见底讯号,不宜继续采取追沽英镑兑美元的策略.上周五欧罗兑美元在1.3390水平收市,汇价本周初在1.3350水平裂口低开後,曾反弹至上周五的收市价附近便乏力再升,到本周二更一度急挫至1.3144低位才能止跌回稳.可惜汇价回升至本周初的1.3350开市价至上周五的1.3390收市价附近,已见阻力重重,始终未能顺势升回1.34阻力关口以上波动,故担心昨晚欧罗兑美元一旦回落至1.3230的小时图重要支持位以下收市,则本周二所造的1.3144低位将会面临严峻考验,稍後一旦成功破关而下,料欧罗兑美元将会考验去年6月的1.1874低位升至今年5月的1.4940高位的61.8%调整目标,即1.3045关键支持以及1.30心理关口.短线而言,若欧罗兑美元可以一直稳守1.3230支持不破,并且更明显返回上周五的收市价以上收市,那欧罗兑美元才可看高一线,暂时可以收起看淡的情绪.(B08)