〔港报财经评论〕恒指反弹浪,考验持久力--经济日报10月7日

恒指反弹浪,考验持久力 /林瑞芬

短线反弹,只能视为止血,重伤仍未愈.回看外围,本周德国股市未见新低,但周二恒指先破近期底,个股动辄跌40%-50%,有理由相信在欧美严控沽空活动下,港股成最便利提款兼加倍沽空对象,令港股跌势更伤.无怪乎近日有市场呐喊严控港股沽空.有欧、美前科下,港股有理由暂禁沽空,可是市场必有另有声音指会破坏自由港美誉.个人认为,处现在非常时期,欧洲都话要出非常规救市措施,美国亦出手阻止经济衰退,目的只有一个--挽回人心,只要港股沽空减少,可望稳定人心,不是奢望不跌,有秩序下跌,让股民有时间反思个股下跌的理据是否充裕.要港交所(0388.HK)禁止沽空或许很困难,但港交所亦身受沽空其害,望有关人士也反省,像昨日大反弹市,港交所逆市创新低见99.15港元,收报101.6港元,只微弹0.9%.翻看沽空情况,9月30日港交所沽空比率曾录得32.42%高水平,在10月4日更扯高至32.5%,大户狠劲沽空,昨遇大反弹,不排除会力压其股价,形成港交所反弹显得软弱无力.

近期大肆报导中国内地民间贷款出现问题,成唱空中国及内银股藉口,但剖析下,似乎又是借题发挥,借势行凶居多,问题不如传言严重.据”经济通”引述摩根资产管理市场策略师谭慧敏言论,现时中国内地的黑市借贷占全国的借贷比例仅6%,故”温州民企走数事故”短期或会影响市场对融资体系的信心,但对银行体系不会造成影响.她补充,由于中国的金融制度与欧美不同,中国内地今年税收录得30%增长,故相信发生资金链断裂的机会很低.美银美林亦认为,由”影子银行”,”表外借贷”和”灰色金融”所提供的资金量被相当程度地夸大.

恒指反弹浪能否较似样,首要先看能否突破10天线17,500,再上见18,000左右.如果是出其不意大弹,齐手屠熊,那反弹浪估计可大贪些,目前技术关键阻力位在19,000,有待突破.相反,屠熊失败,恒指向下失守2008年至2010年升浪的0.618倍16,144的话,向下就是逐个下试心理关,首先下探15,000.(012)

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内银股发威,国指死猫弹 /余少文

大市是否结束调整,开始新升浪,目前只能猜.因为国指昨日反弹成交额低于过去10日平均值的207亿港元,加上升幅不及上周二的558点或6.4%,动力始终差小小.投资大师威廉 奥尼尔曾表示,没有人知道熊市几时结束,熊市又会出现几个指数反弹的支撑点,只是大市趋势还是继续下跌.奥尼尔以美股经验指出,指数由低位回升的试探行情,不要被第一日或第二日反弹所欺骗而急于入市.因为熊市结束讯号通常会在反弹的七天时间内的第四天出现,届时主要指数通常升1.7%或以上,成交量也会较前一天增加以及高于每日平圴水平.惟他承认,上述讯号也可能在第10天或更迟才出现,反弹动力便不会强劲.其实,奥尼尔测市模式是否适用于港股,没有统计,但认同成交量重要.若然国指能放量配合急升,最低限度可助大市短期反弹,甚至乎回试10,000点水平.内银股依然是国指能否挑战10,000点关键所在,四大行昨日回升已为国指贡献174点,只是民间借贷市场问题、银行不良贷款率会否上升等因素,左右人民银行会否放松货币政策,加上证券商调低内银股目标价,都为内银股反弹添加变数.

虽然花旗没有调整内银股盈利预测和投资评级,却调低内银股目标价,下调幅度由14%-29%不等,下调最多是中国银行(3988.HK),新目标价2.35港元.幸好内银股新目标价跟昨日收市价比较,内银股现价潜在上升空间由2%-80%不等,中行最少,反映花旗最看不好中行,但看好大部分内银股,潜在上升空间普遍超过30%.三大行建设银行(0939.HK)、工行和农业银行(1288.HK)新目标价分别为6.2港元、5.3港元和4港元,潜在上升空间由32%-64%不等.

花旗认为内银股目前的估值已反映不良贷款率升至3-4%水平,实际上该行只预期内银股不良贷款率明年才会升至2%,主要反映内银股获准将中小企不良贷款调高至5%.不过,除非有重大利好因素出现,国指才有机会”V”形回升,否则内银股前景依然不明朗因素下,大市会继续在低位震荡.(010)