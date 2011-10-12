〔香港施政报告〕政府将复建居屋,2016/17年首年度可提供2,500个单位

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港10月12日电---香港特区行政长官曾荫权周三宣读2011/12年度施政报告时公布,将恢复居者有其屋计划,由2016/17年度起四年,提供超过1.7万个单位;首个年度可提供2,500个单位.
曾荫权表示,政府未来的土地供应增加,会以每年平均可以提供5,000个单位为规划目标.首批复建居屋单位将于2014/15年预售.
是次为曾荫权任内最後一份施政报告,此前政府多位官员已事先张扬,这份施政报告将交代包括复建居屋在内的资助房屋政策,以回应因楼价飙涨造成市民大众置业困难的诉求.
居屋是房屋委员会设立用以协助市民自置居所的计划,这些出售单位属于受资助的公营房屋,在买卖及按揭均有若干限制.
政府于2002年底宣布取消定期卖地,并无限期停建居屋,以挽救当时陷于低潮的楼市.但这些当时"一刀切"的措施,却造成日后土地供应失衡,楼价飙涨的後果.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类