〔香港施政报告〕政府将复建居屋,2016/17年首年度可提供2,500个单位

路透香港10月12日电---香港特区行政长官曾荫权周三宣读2011/12年度施政报告时公布,将恢复居者有其屋计划,由2016/17年度起四年,提供超过1.7万个单位;首个年度可提供2,500个单位.

曾荫权表示,政府未来的土地供应增加,会以每年平均可以提供5,000个单位为规划目标.首批复建居屋单位将于2014/15年预售.

是次为曾荫权任内最後一份施政报告,此前政府多位官员已事先张扬,这份施政报告将交代包括复建居屋在内的资助房屋政策,以回应因楼价飙涨造成市民大众置业困难的诉求.

居屋是房屋委员会设立用以协助市民自置居所的计划,这些出售单位属于受资助的公营房屋,在买卖及按揭均有若干限制.

政府于2002年底宣布取消定期卖地,并无限期停建居屋,以挽救当时陷于低潮的楼市.但这些当时"一刀切"的措施,却造成日后土地供应失衡,楼价飙涨的後果.(完)

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