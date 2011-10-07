〔全球航运〕法国达飞轮船拟在中国建造20艘货柜船,造价20亿美元--报载

路透香港10月7日电---香港大公报周五报导,全球第三大班轮公司--法国达飞轮船(CMA CGM),正构思建造一批共20艘巨型货柜船,涉及总造价20亿美元,并可能由中国进出口银行提供融资.
报导引述不具名造船业消息人士称,达飞今次拟定新船计划是20艘配载9,000至1万个标准箱(TEU),内地两大造船厂--中国船舶工业集团和中国船舶重工集团正与达飞进行会谈;双方的接触已进入实质阶段,中国进出口银行正考虑提供一揽子融资方案.
面对欧洲银行收紧融资借贷,令国际大班轮公司在制定新船融资策略时,将目光转往中国.
报导称,达飞轮船拟定的新船计划是先落实造五艘,然後分三阶段,每次各五艘选择权递进.该两家中国造船企业拟安排在上海和大连的造船厂建造,新船预计2013年起陆续交付.
暂时未能取得达飞轮船的回应.
中国船舶工业集团为中国船舶工业股份有限公司(600150.SS)的母公司,中国船舶重工集团则为船舶重工股份有限公司(601989.SS)的控股公司.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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