《离岸人民币综述》两地即期汇差显着收窄,NDF重回溢价区间

路透香港10月7日电---本周虽正值内地国庆长假,离岸人民币市场(CNH)已悄然从被大手抛售中恢复元气,受益于外围环境改善和清算额度扩大,惟点心债市场仍未脱离颓势.

自去年7月CNH市场出现以来,离岸人民币/美元通常较内地市场略有溢价.不过,近期欧债危机引发投资者大量抛售包括人民币在内的亚洲货币和债券,令海外无本金交割(NDF)和CNH市场出现显着折让,亦迅速消耗尽清算行的人民币兑换额度.

香港金管局发言人周一在回应路透查询时表示,第四季度通过上海兑换窗口平盘的净额扩大至80亿元人民币.而据一位消息人士透露,中国央行亦已大幅提高内地代理行人民币跨境贸易结算购售限额,这一额度并远高于清算行的额度.

受该消息激励,离岸人民币/美元定盘价CNHFIX=本周由6.5001一路上涨至6.4219,即期汇率CNH=最新报6.4170,与内地在国庆长假前最後一个交易日6.3859的收盘价CNY=CFXS仅有约300个点子汇差.

在NDF市场方面,过去几周一度隐含人民币将大幅贬值的趋势有所缓解,目前各期限合约较内地最後一个交易日收盘价已重现溢价,惟较中间价仍有折让.一年期NDF合约CNY1YNDFOR=最新报6.3710.

"我们认为第四季度人民币升值趋势将继续,10月离岸人民币即期较在岸的折让亦会较9月底时缩窄;但受欧债危机影响,NDF市场短期内呈疲弱态势的风险较大."东方汇理银行高级策略师Dariusz Kowalczyk称.

不过,点心债市场本周形势似乎依然严峻,中银香港和汇丰的离岸人民币债券指数最新报94.06和98.61,均处历史低位.财政部稍早发行的四个年期的点心债<0#HKCNYBMK=>目前都已跌至100以下.

摩根士丹利的研究报告指出,在点心债这个收益率很低的市场,人民币升值(实际的和预期的)贡献了回报预期的绝大部分.因此,在没有升值的支撑下,点心债的吸引力大不如前,预期该市场近期的表现将逊于美元市场.

中国内地将于下周结束假期,届时将面临美国参议院旨在迫使让人民币升值议案的最终决定,令人民币市场走势增添一丝不确定性.该议案如若通过,美国将可对其认为刻意压低本币汇率国家的进口商品徵收关税.

美国参议院关于该议案的辩论周四以62张赞成票对38张反对票结束,原定随後在该院进行最终投票表决,但参议院民主党领袖里德提议推迟对中国汇率议案投票至下周二晚间.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 29,355.0 57

2. 渣打 16,281.3 36

3. 中国银行 8,281.7 13

4. 德意志银行 8,117.6 14

5. 苏格兰皇家银行 7,338.5 18

**本周市场动态**

--香港金融管理局公布,8月底香港人民币存款按月增6.4%至6,090亿元;当月跨境贸易结算的人民币汇款总额为1,858.2亿元人民币,7月份为1,489.7亿元.

--汇丰控股(0005.HK)资产管理部门有意成立一个面向北美机构投资者的离岸人民币基金,因其在卢森堡的人民币基金收到欧洲投资者的热烈反响.

--中国外运发行26亿元三年期人民币债券,息率定为3.3%.中银香港(2388.HK)、中银国际、永隆银行和中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)负责是次发行.

--巴登符腾堡农信银行(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)发行共2.7亿元人民币债券,其中1.5亿元五年期债券利率为2.75%,1.2亿元七年期债券利率为3.25%.(完)

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