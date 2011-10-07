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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:49 BJT

〔香港数据〕9月份外汇储备资产降至2,777亿美元--金管局

路透香港10月7日电---香港金融管理局(HKMA)周五公布,截至9月底止的官方外汇储备资产为2,777亿美元,较8月底减少19亿美元.

外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的8倍多,占港元货币供应M3的55%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 屈桂娟

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