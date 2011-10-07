《综述》恒生指数阴晴不定如坐过山车,下周聚焦中国CPI数据

* 恒生指数一周累计升0.7%,为五周来首次录得周度上涨

* 周初跌至两年半低位後V型反弹

* 市场人士对後市看法谨慎,持续反弹存疑

* 聚焦中国将出炉的CPI以及欧债危机进展

记者 雷美珍

路透香港10月7日电---香港股市恒生指数.HSI本周经历过山车式的大起大落,周初跌至两年半低位後强劲反弹,并收复失地,埋单计周度涨幅0.7%为五周来所首见.

恒生指数周五收涨3.11%,报17,707.01点,重上10天移动平均线.惟周一及周二累计跌逾1,300点.这一波跌势始于9月底,由于券商发出一连串的警告,令中国经济硬着陆的担忧重燃.

周三为香港重阳节假期,期间经济数据显示美国服务业9月成长稳定,民间就业岗位亦增加,暗示经济并未滑向衰退.另一边厢欧元区银行业进行资本重组的计划转向乐观,刺激港股复市後出现V型反弹,周四及周五累计涨逾1,400点.

尽管大市气氛稍稍回暖,市场人士对于港股後市表现态度谨慎,尤其下周中国将公布多项主要经济数据,包括居民消费价格指数(CPI).此外,市场观望欧洲债务危机能否继续缓和,中国民间借贷後续影响,以及香港政府发表的施政报告对地产股带来影响.

"估计下周港股继续波动,如果恒生指数无法冲破18,000点的阻力位,则有可能会下试16,800点."汇业财经证券主管熊丽萍说.

她指出,港股本周表现反覆,而且振荡程度比预期大,相信是由于衍生品交易活跃,在空头回补推动下多支大型蓝筹股出现单日涨跌一成的景象,因此对于这种涨势能否持续存疑.

**空头回补令股市更见波动**

香港财经事务及库务局局长陈家强周四表示,预期未来市场会继续波动,政府会密切留意市场沽空情况,若发现有违规或操控行为会作出跟进.就政府会否考虑针对股市剧烈波动而暂时禁止沽空活动,他则指出,在跌市的时候,单凭禁止沽空并不能改变市场走势.[ID:nCH0081701]

本地报章此前报导,香港七大证券业组织与港府官员会面,提出效法其他市场,暂时禁止沽空活动.

恒生指数在第三季度下跌21.4%,创10年来最差度表现.因担心中国经济前景及欧债危机无缓解迹象,多头基金抛售内地金融及房产板块.[ID:nCN1998557]

瑞银中国策略师唐志刚稍早向记者表示,预期香港大市有望反弹,但预期恒生指数不会超过18,000-19,000点.他说,"如果在未来1个月内反弹到19,000点的水平,应该出货,因为後市仍有下跌空间."

招银国际的报告称,恒生指数大升属短暂反弹,并非展现出上升态势."未来两至三个月,市场仍然聚焦于欧洲债务危机以及中国民间借贷,或令港股蒙上阴霾."

周三香港特首曾荫权将发表其任内最後一份施政报告,市场观望政府会否向市民"派糖",即是推出纾困措施,此举将有助刺激本地消费.

此外亦关注政府会否宣布恢复兴建居屋,以及具体的兴建数量.因为这类以廉价售予低收市民的公营房屋供应增加,对私人住宅市场构成影响,或者会对新鸿基地产(0016.HK)、长实(0001.HK)等地产股带来负面影响.

**关注施政报告内容**

汇丰香港9月份采购经理指数(PMI)跌至45.9,连续第二个月低于50的荣枯分水岭,显示私营企业经营环境延续前一个月的恶化趋势.[ID:nCH0081515]

香港财政司司长曾俊华此前在其个人网志撰文称,欧美经济问题导致香港出口增幅大幅放缓,已明显影响香港今年的经济增长;政府会密切留意外围势变化,在有需要时采取有力的措施,应对突如其来的冲击.

香港第二季本地生产总值(GDP)按年增长放缓至5.1%,按季下跌0.5%.政府预期2011年的GDP增长为5-6%.香港8月份出口值增长减弱至6.8%.

摩根资产管理公司周四发表季度投资者信心指数调查显示,香港投资者对未来六个月投资市场信心进一步下滑,显示对环球以及本地经济状况的忧虑有所增加.

惟基金界并非一面倒看淡,而是伺机寻找长线投资机会.摩根资产管理市场策略师谭慧敏认为,随着欧美情况有起色,恒生指数有望于第四季出现反弹;目前的投资策略是持有较具防守性的股份,并物色长期投资机会,例如一些估值偏低惟盈利前景较佳的内需股,包括银行、零售等.

汇丰银行泛亚股票策略师Herald van der Linde在其报告中称,由于港元与美元挂钩,使香港维持在区内最宽松的货币政策.作为第四季度的投资策略部署,建议增持香港股票的比重,因为香港的外汇风险低,而且未来12个月计市盈率仅为12.3倍,低于过去十年平均市盈率15.8倍.此外,香港股票的收益率为3.1%,略高于亚洲平均水准.

面对二级市场风高浪急,投资者对新股市场更是敬而远之.中国最大上市券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)在港股强劲反弹之日亮相H股市场,周四首日挂牌在承销商尾盘力托之下终勉强返回发行价水平.惟市场人士预料大市难望持续反弹,故中信证券短期仍会徘徊在招股价13.3港元下方.[ID:nCH0081695]

中信证券周五失守招股价,跌6.77%,报12.4港元.较其A股国庆长假前收盘价11.25元人民币(折合约13.73港元),低逾9%.(完)