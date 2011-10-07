〔香港热股〕瑞年国际早盘逆市挫近15%,惟公司称第三季销售额强劲增长

路透香港10月7日电---中国保健食品商--瑞年国际(2010.HK)周五早盘股价逆市挫近15%,惟该公司发表声明称不知悉导致股价下跌原因,并指出第三季度的销售额同比强劲增长.
不过,投行摩根士丹利稍早将瑞年国际的投资评级由"增持"降至"减持",目标价由7港元调至1.9港元,因预期未来两年市场需求转弱将打击其产品销售表现.
瑞年国际早盘收报2.3港元,跌14.81%;大市恒生指数.HSI则大涨3.53%.
瑞年国际中午的公告称,董事会注意到今早股价不寻常下跌,惟董事确认概无任何有关建议收购或变卖的磋商.
公告并指出,2011年的业务表现将维持强劲."本公司的销售额于2011年第三季较2010年同期录得强劲增长."(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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