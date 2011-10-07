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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:31 BJT

〔香港股市〕恒指收涨3.1%,五周来首次录得周度涨幅

路透香港10月7日电---香港股市周五跳涨,录得五周来首次周线上涨.本周港股交投震荡,部分板块涨势提振恒指自本周稍早触及的29个月低点反弹.

恒生指数.HSI日内收涨3.1%,本周上涨0.7%至17,707.0点,恒生国企指数.HSCE日内收涨3.7%,本周下跌0.3%至8,887.5点.

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