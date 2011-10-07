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市场报道 | 2011年 10月 7日 星期五 16:52 BJT

〔香港新股〕新濠博亚娱乐寻求以介绍形式在港上市--IFR

路透香港10月7日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,因应目前的市况,澳门娱乐场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)考虑以介绍形式在香港上市,而非原来计划的发售股份.

IFR引述三名消息人士称,,这家由新濠国际(0200.HK)和澳洲Crown(CWN.AX)组成的合资企业,原来计划在香港发售股份上市,集资4-6亿美元.

路透暂时未能联络到公司作出回应.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 屈桂娟

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