〔香港新股〕新濠博亚娱乐寻求以介绍形式在港上市--IFR

重温稿-美国股市：收高，受就业数据和银行股大涨带动
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透香港10月7日电---据汤森路透旗下IFR周五报导,因应目前的市况,澳门娱乐场营运商--新濠博亚娱乐(MPEL.O)考虑以介绍形式在香港上市,而非原来计划的发售股份.
IFR引述三名消息人士称,,这家由新濠国际(0200.HK)和澳洲Crown(CWN.AX)组成的合资企业,原来计划在香港发售股份上市,集资4-6亿美元.
路透暂时未能联络到公司作出回应.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1600 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告 1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售 1630 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透法兰克福2月3日 - 两名知情人士周五称，德意志银行(Deutsche Bank) 准备裁掉约五分之一股票交易岗位，作为全球削减成本计划的一部分。