《香港报摘》--信报10月10日

* 头版头条:

--行政长官曾荫权周三将会宣读任内最後一份施政报告,前日首度公开承认政府的房屋政策有失误的他,昨天在特首办的社交网站facebook上撰文,进一步透露,施政报告既有短期措施缓解市民当前之急,也有打破传统框架的中期和长期政策,力求深入全面地处理房屋问题,预料曾荫权所言的打破传统手法与推出新居屋有关.

* 其他:

--受到欧债危机及美国债务问题影响,第三季全球新股集资活动(IPO)集资总额285亿美元,按季大减57%,尽管亚洲区发行人的IPO活动仍然最多,达135亿美元,但为2009年第二季以来的最低数字.

--中国镍资源(2889.HK)公布,以总代价20.67亿港元收购印尼YIWAN矿场约80%权益.

--香港人民币"点心"债券市场经上半年强劲增长後,第三季发行量有所减慢.市场预期,在环球市况仍然波动的情况下,预料第四季的人债发行量或低于上季,但当市场回稳後,将有更多新的人债发行,长远发展前景仍然乐观.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.